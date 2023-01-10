【香港政情】男子涉轉載煽惑投白票帖文，判囚２個月緩刑１８個月

《經濟通通訊社１０日專訊》現年４４歲任職平面設計師的胡康騏（被告）在２０２１年立

法會換屆選舉的選舉期間，在其個人社交媒體專頁轉載張崑陽一個煽惑他人在該選舉中不投票的

貼文，早前被廉政公署落案起訴。被告今日在東區裁判法院承認控罪，被判入獄兩個月，緩刑

１８個月。

廉署於２０２１年１０月３０日，即提名期首日，在其官方網站發新聞稿提醒市民，在選舉

期間內藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，即屬違反《條例》第２７Ａ條。被告於同年１２

月１５日在其個人社交媒體專頁上，轉載張崑陽個人社交媒體專頁一個煽惑他人在上述選舉不投

票的貼文。該貼文於選舉期間，在被告的個人社交媒體專頁上展示。《條例》訂明，「公開活動

」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選

舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。

張崑陽已離港，他涉嫌在該選舉期間，在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑他人不投票

。廉署去年底已獲裁判官簽發手令通緝他。

廉署早前就有關煽惑他人在２０２１年立法會選舉中投白票或無效票的貼文展開調查，並根

據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。廉署按法律意見，分案起訴９人在上述選舉中

干犯《條例》第２７Ａ條罪行，其中８名被告承認控罪，判囚兩個月，緩刑１８個月至２４個月

，餘下一名被告尚未答辯。（ｃｌ）（ｚｚ）

