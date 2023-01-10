《經濟通通訊社１０日專訊》知情人士透露，蘋果公司力爭以自研零組件取代其產品中的晶
片，這一行動將包括在２０２５年棄用博通供應的關鍵部件。
知情人士表示，蘋果亦計劃在２０２４年底或２０２５年初之前推出其首款蜂窩調制解調器
晶片，以取代來自高通公司的電子產品。
蘋果是博通最大的客戶，上財年約佔該晶片製造商收入的２０％，達近７０億美元。高通年
收入的２２％來自蘋果，達近１００億美元。預料蘋果的計劃會對這兩家公司造成衝擊。
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10/01/2023 09:47
【外圍經濟】蘋果計劃在２０２５年棄用博通晶片，改用自研晶片
《經濟通通訊社１０日專訊》知情人士透露，蘋果公司力爭以自研零組件取代其產品中的晶
片，這一行動將包括在２０２５年棄用博通供應的關鍵部件。
知情人士表示，蘋果亦計劃在２０２４年底或２０２５年初之前推出其首款蜂窩調制解調器
晶片，以取代來自高通公司的電子產品。
蘋果是博通最大的客戶，上財年約佔該晶片製造商收入的２０％，達近７０億美元。高通年
收入的２２％來自蘋果，達近１００億美元。預料蘋果的計劃會對這兩家公司造成衝擊。
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