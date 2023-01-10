【外圍經濟】瑞士央行預計年度虧損為１３２０億瑞郎

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞士國家銀行表示，將不會向瑞士政府分配任何利潤，因為該
央行預計將出現１１６年歷史上的最大虧損。
瑞士央行在初步結果中表示，預計年度虧損約為１３２０億瑞郎，是之前紀錄的５倍多。央
行估計有１３１０億瑞郎是由於匯市倉位虧損。
瑞士央行的外匯儲備價值去年下降了約７％。截至１２月，央行持有７８４０億瑞郎，低於
１年前的９４５０億法郎。（ｒｃ）
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