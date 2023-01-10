【外圍經濟】策略師表示日本央行將在下個季度結束孳息率曲線控制

《經濟通通訊社１０日專訊》三菱ＵＦＪ摩根士丹利證券公司策略師Ｎａｏｍｉ
Ｍｕｇｕｒｕｍａ表示，日本央行可能會在４月至６月期間結束其孳息率曲線控制政策。
她在報告中表示，日本央行保持孳息率曲線控制的同時試圖改善市場運作的不一致政策正在
接近極限，最好的解決辦法是讓市場決定孳息率。
她預計在黑田東彥擔任行長的剩餘任期內，日本央行不會有任何額外的政策調整。（ｒｃ）
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