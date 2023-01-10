卓悅控股（００６５３）附屬合豐隆遭頒令清盤，不重大影響經營

《經濟通通訊社１０日專訊》卓悅控股（００６５３）公布，有關日景投資及彬裕投資向附

屬公司合豐隆（前稱卓悅化粧品批發中心）發出之清盤呈請，於昨天的聆訊上，高等法院根據《

公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第３２章）頒令合豐隆清盤。

該集團指，合豐隆清盤對其目前核心業務經營和財務狀況沒有重大影響。該集團正尋求有關

合豐隆清盤的法律意見。（ｗｈ）

