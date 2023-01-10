  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2023 07:50

卓悅控股（００６５３）附屬合豐隆遭頒令清盤，不重大影響經營

　　《經濟通通訊社１０日專訊》卓悅控股（００６５３）公布，有關日景投資及彬裕投資向附
屬公司合豐隆（前稱卓悅化粧品批發中心）發出之清盤呈請，於昨天的聆訊上，高等法院根據《
公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第３２章）頒令合豐隆清盤。
　　該集團指，合豐隆清盤對其目前核心業務經營和財務狀況沒有重大影響。該集團正尋求有關
合豐隆清盤的法律意見。（ｗｈ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/01/2023
【虛幣世界】上周有5萬份ETH看跌期權，惹市場關注
人氣文章專訪09/01/2023
【專訪】陶冬：共和黨內訌顯極端政治成常態（有片）
人氣文章中國故事09/01/2023
《神州經脈》多省達染疫高峰　馬雲失螞蟻實控權　人幣近五個月高
人氣文章財經熱話09/01/2023
Tesla再減價新能源車股連日受壓　邊隻可吼邊隻咪掂？
人氣文章生財有道09/01/2023
【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘　惟匯豐降3個月存息
人氣文章FOCUS09/01/2023
【FOCUS】失實控權焉知非福　民企獲暖風寄厚望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金