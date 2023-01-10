翰森製藥（０３６９２）１類新藥獲准臨床試驗

《經濟通通訊社１０日專訊》翰森製藥（０３６９２）公布，附屬公司常州恒邦藥業及上海

翰森生物醫藥科技自主研發的１類新藥「ＨＳ－１０３９０片」已獲得國家藥品監督管理局核准

簽發的臨床試驗通知書。

該集團指，該新藥擬用於治療局灶節段性腎小球硬化和免疫球蛋白Ａ腎病，具體適應症待臨

床試驗後確定。（ｗｈ）

