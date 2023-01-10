【企業盈警】圓通國際快遞（６１２３）料去年純利跌５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》圓通國際快遞（０６１２３）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利將減少約５０％，並料收益下跌。
該集團指，業績倒退主因俄烏戰爭導致周邊經濟衰退；空運及海運分部的客戶對空運及海運
服務的需求下降，以及去年下半年向客戶收取的運費減少，乃由於空運及海運貨運艙位供應增加
，為保持競爭力而降低運費，以致毛利下降。
該集團預期將於３月底前刊發業績。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話10/01/2023
【虛幣世界】上周有5萬份ETH看跌期權，惹市場關注
|專訪09/01/2023
【專訪】陶冬：共和黨內訌顯極端政治成常態（有片）
|中國故事09/01/2023
《神州經脈》多省達染疫高峰 馬雲失螞蟻實控權 人幣近五個月高
|財經熱話09/01/2023
Tesla再減價新能源車股連日受壓 邊隻可吼邊隻咪掂？
|生財有道09/01/2023
【港元定存】渣打香港7日定存息高達8厘 惟匯豐降3個月存息
|FOCUS09/01/2023
【FOCUS】失實控權焉知非福 民企獲暖風寄厚望
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰