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10/01/2023 07:50

【企業盈警】圓通國際快遞（６１２３）料去年純利跌５０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》圓通國際快遞（０６１２３）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度純利將減少約５０％，並料收益下跌。
　　該集團指，業績倒退主因俄烏戰爭導致周邊經濟衰退；空運及海運分部的客戶對空運及海運
服務的需求下降，以及去年下半年向客戶收取的運費減少，乃由於空運及海運貨運艙位供應增加
，為保持競爭力而降低運費，以致毛利下降。
　　該集團預期將於３月底前刊發業績。（ｗｈ）

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