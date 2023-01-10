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10/01/2023 07:50

《國企紅籌》麗珠醫藥（０１５１３）去年收政府補助２億人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，去年全
年共計收到３１項政府補助涉約１﹒９７億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，其中與資產相關的政府補助金額為７６４６﹒５５萬元，與收益相關的政府補助
金額為約１﹒２１億元，有關政府補助最終會計處理及對當期損益影響的具體金額將以會計師事
務所年度審計結果為準。（ｗｈ）

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