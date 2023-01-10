《日入而息》赤柱環角道豪宅地流標，大摩再調高恒指目標

《今天重點》

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李家超稱５萬通關名額符需求，未來８周預約率１７％；政府醫療用品非常充足，爭取高鐵周日

開通；通關對經濟效益正面，２月將推大型宣傳活動

赤柱環角道住宅地流標，地政總署：４標書未達底價

大摩再上調恒指目標，年底最牛見２７０００點

傳復星旗下公司正磋商１２０億元人民幣銀團貸款，料最快本月中旬敲定

舜宇光學（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出貨按年跌４０﹒１％

最低工資上調６﹒７％至４０元，５月１日起實施

行政會議批准興建東涌線延線，預計２０２９年竣工

本港新增９３７９宗確診，再多７５名患者離世

中國暫停簽發南韓公民赴華短簽，以反制南韓入境限制

南韓即日起要求港澳航班只准使用仁川機場

內地１２月新增人民幣貸款１﹒４萬億，多於預期；１２月社融增１﹒３１萬億按月減３４％，

顯著差預期；內地１２月Ｍ２同比增速跌至１１﹒８％，顯著低預期

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《即日市況》

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恒指低收５６點報２１３３１，平保挫逾３％，吉利逆市收升６％

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《深滬股市》

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滬綜指跌０﹒２１％結束六連升，成交不足７５００億

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《美元匯價》

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歐元短線可於１﹒０７附近吸納

歐元最新報１﹒０７４１╱４２，日圓最新報１３１﹒９４╱９５

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《公司資訊》

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ＦｅｄＥｘ支持周生生（００１１６）擴展其電子商貿業務

安能物流（０９９５６）王擁軍辭任主席及執行董事

景業名邦（０２２３１）１﹒５億美元票據將提前於本周四屆滿

京東圖書與當當網戰略合作，當當旗艦店在京東上線運營

百度（０９８８８）李彥宏稱軟件「卡脖子」與芯片一樣要緊；據報百度智能駕駛事業群裁員，

ＡＣＥ部門全員無年終獎

傳復星旗下公司正磋商１２０億元人民幣銀團貸款，料最快本月中旬敲定

呷哺呷哺（００５２０）疑遭第二大股東折讓悉售１﹒４７億股最多套１３﹒７億元

雷軍卸任小米電子軟件董事長，仍持股９０％

寶勝國際（０３８１３）１２月綜合經營收益淨額按年跌２９％

裕元（００５５１）上月收益淨額跌２０﹒５％，全年則升５％

騰訊（００７００）今回購９８萬股，涉資約３﹒５３億元

九興控股（０１８３６）第四季收入跌１５﹒４％，全年增５﹒９％

智雲健康（０９９５５）不知悉股價波動任何原因

滙盈控股（００８２１）配售４億股新股協議失效

舜宇光學（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出貨按年跌４０﹒１％

新世紀集團（００２３４）向客戶授出４９００萬元按揭貸款

友和集團（０２３４７）上季度總商品交易額按年增２﹒１％

匯豐對上海鎂信健康進行投資

富通保險革新高端客戶服務中心，滿足大灣區客戶對保險服務需求

時富金融（００５１０）將利用ｗｅｂ３﹒０發展成傳統及虛擬金融業橋樑

阿里（０９９８８）與杭州政府簽戰略合作協議，據報杭州將出招支持平台經濟

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）為珠海港集團批量交付２９艘油改氣船

廣汽集團（０２２３８）廣汽本田不再產銷Ａｃｕｒａ品牌現有產品

綠地香港（００３３７）去年合約銷售跌５２﹒３％至１５７億元人民幣

華潤啤酒（００２９１）完成收購５５﹒１９％貴洲白酒公司股權

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《神州民企》

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禹洲集團（０１６２８）上月合約銷售跌７６％，去年全年跌６６％

通天酒業（００３８９）完成與集藥方舟成立子公司開發滋補養生特供酒

玖龍紙業（０２６８９）獲交銀香港提供４﹒７５億美元貸款

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《中國要聞》

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企業中長期外債審核登記管理辦法公布，紅籌納入監管

瑞銀預計今年中國將降準一次，赤字擴大至３％

瑞銀汪濤稱不用擔心中國出現通脹居高不下的問題

余文建任上海黃金交易所黨委書記

習近平稱一刻不停推進從嚴治黨，政治監督常態化

人行２０億逆回購利率持平，單日淨回籠６２０億

北京代市長表示要給快遞、外賣等企業一個休養生息空間

內地核酸檢測企業裁員，爆勞資糾紛數以萬計工人抗議

２０２２年上汽銷售整車５３０萬輛，位列國內第一

財政部明確月銷售額１０萬元以下的納稅人增值稅減免

趙立堅調任外交部邊界與海洋事務司副司長

劉鶴據報出席達沃斯世界經濟論壇

去哪兒：南韓入境中國機票預訂量居首，香港排第二

深圳表示聯動香港開展數字人幣跨境支付試點

廣州多家銀行否認房貸政策鬆綁

內房年初頻現人事調整，旭輝營銷總總經理跳槽龍湖

消息指碧桂園已就本月到期美元債本息籌措好資金

工信部表示新能源車補貼十年，補貼額逾１５２１億元

去年集合信託成立規模降２５％，房地產信託回暖需時

河南四家村鎮銀行啟動５０萬元以上客戶預約資金墊付

眾安保險表示去年賠付總額１１９億，客戶１﹒６６億人

華融吉林分公司競得興業銀行、吉林銀行不良資產包

微信公開課表示視頻號用戶使用時長接近朋友圈八成，看播增３倍

據報抖音平台去年電商交易總額按年增７６％至逾１﹒４萬億元人民幣

特斯拉中國部分車型交付延後至少一周，無計劃補償錯過降價買家

騰訊研究院報告：去年餐飲行業活躍小程序數量同比增４０％

人行表示１２月起Ｍ０含流通中數字人民幣；２０２２年末社會融資規模存量同比增９﹒６％

廣州表示鼓勵外資對製造業和高新技術、生產性服務業投資

內地１２月新增人民幣貸款１﹒４萬億，多於預期

１２月社融增１﹒３１萬億按月減３４％，顯著差預期

內地１２月Ｍ２同比增速跌至１１﹒８％，顯著低預期

商務部表示支持廣州符合條件非銀金融機構開展結售匯業務；推進南京與深交所設科技成果和知

識產權專區

瑞銀汪濤預計今年房地產對經濟拖累不到半個百分點

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３４％，台積電去年全年營收增逾四成

台灣通過法例打擊炒房，最高罰５０００萬新台幣

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《俄烏開戰》

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中俄外長通電話，秦剛稱願不斷將兩國關係推向前進

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《國際要聞》

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加州風暴吹襲至少１２死，白宮頒緊急狀態令

泰總理巴育組新黨競選連任，料最遲５月大選

美眾院通過新規則方案，議長麥卡錫經受首場考驗

美韓副外長首爾會晤，加緊落實供應鏈及技術合作

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《外圍經濟》

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印度塔塔集團即將收購台資廠，與華爭奪蘋果代工份額

歐洲央行預計未來幾個季度薪酬增長非常強勁

策略師預期日本央行將在第二季結束孳息率曲線控制

聯儲局官員預計利率需要升至５厘以上

英倫銀行首席經濟師暗示英國通脹壓力或在紓緩

蘋果計劃在２０２５年棄用博通晶片，改用自研晶片

虛擬貨幣冬季持續，比特幣礦工縮減規模

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《大國博弈》

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駐澳大使表示中澳將回復正常關係，正討論撤銷關稅投訴

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《通關復常》

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南韓即日起要求港澳航班只准使用仁川機場

李家超稱５萬通關名額符需求，未來８周預約率１７％；政府醫療用品非常充足，爭取高鐵周日

開通；通關對經濟效益正面，２月將推大型宣傳活動

業界表示內地旅客預訂酒店僅升一成，３月內地團或增加

澳門周五起推港人優惠，「買去程送回程」鼓勵過夜

藥房商會表示共識是盡量不將撲熱息痛藥物售予單一顧客

通關首日ＡｌｉｐａｙＨＫ於內地及澳門交易宗數倍增

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《其他消息》

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亞洲金融論壇明日開幕，星級講員包括潘基文克拉克

外媒表示黎智英海外法律團隊要求與英揆辛偉誠緊急會晤

行政會議批准興建東涌線延線，預計２０２９年竣工

民建聯晤新加坡香港商會，透露星企研來港上市

經民聯倡再派１萬元消費券，４０歲或以下首置免稅

男子涉轉載煽惑投白票帖文，判囚２個月緩刑１８個月

最低工資上調６﹒７％至４０元，５月１日起實施

最低工資委員會欣悉新最低工資建議水平獲接納

工總倡港府推新逆周期措施並公布北都區產業用地分布

深股通額度全日用５２億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用２７億元，外資流入５８

億元

眾安推結餘轉戶計劃，用戶可享高達６個月還款假期

ＧＵＭ表示去年人均蝕３８２２８元，料今年回報雙位數

恒生調查指六成港中小企預期今年投放大灣區資金不少於收入１５％

世邦魏理仕料今年核心區街舖租金最多增長一成，中資待下半年回流

大新銀行推出全港首個語音利是功能

星展銀行推特惠活期存款年利率高達５﹒５厘

瑞銀盧彩雲稱對財管業務樂觀，將策略性增加人手

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《新冠感染》

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本港新增９３７９宗確診，再多７５名患者離世

中國暫停簽發南韓公民赴華短簽，以反制南韓入境限制

日媒表示中國已暫停向日本赴華旅客發出新簽證

輝瑞表示為新冠口服藥在華銷售做準備，否認生產仿制藥

孔繁毅建議長者盡快接種二價疫苗

醫療集團估計將有旅行團特意來港接種二價疫苗

中國停向日韓發簽證，外交部再籲科學適度防疫

外交部表示中國不少省市已過疫情高峰，生產加快恢復

深圳官員稱已平穩渡過疫情高峰，將保障市民春節出行

醫思健康（０２１３８）向赴港旅客提供復必泰二價疫苗服務

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