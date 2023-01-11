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11/01/2023 07:50

《國金頭條》市場料通脹壓力放緩，鮑威爾避談加息美股上揚

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雖然多名聯儲局高層近期重申鷹派立場，但主席鮑威爾周二
（１０日）在瑞士央行發表演講時，卻並沒有明確表態，且通脹壓力料進一步放緩，為新年以來
持續疲弱的美股帶來上行動力。
　　鮑威爾在講話中強調「央行獨立性」，但並未透露聯儲局未來政策走向。道指收市漲
１８６﹒４５點，或０﹒５６％，收３３７０４﹒１點。納指漲１０６﹒９８點，或１﹒０１％
，收１０７４２﹒６３點。標普５００漲２７﹒１６點，或０﹒７％，收３９１９﹒２５點。
　　分析指，投資者正等待當地時間周四（１２日）公布的美國上月ＣＰＩ數據，找尋通脹壓力
放緩的進一步證據。市場預料會由１１月的７﹒１％，降至６﹒５％。
　　科技股巨頭普遍走高，但特斯拉再跌０﹒７７％，至１１８﹒８５美元。創辦人馬斯克在新
年以來身家已縮水１８２０億美元，打破健力士紀錄，遠超日本軟銀集團創辦人孫正義在
２０００年創下的５８６億美元紀錄。
　
＊中國疫後經濟重啟推動油價上升＊
　
　　美匯指數小幅上升０﹒２７％，至１０３﹒２８。金價回落，紐約期金下滑０﹒１％，收每
盎司１８７６﹒５０美元。
　　對中國疫後經濟重啟的信心上升，繼續提振油價。紐約期油連漲４日，收每桶７５﹒１２美
元，增０﹒７％。布蘭特期油漲０﹒６％，收每桶８０﹒１０美元。市場分析指，一旦中國的新
冠感染潮觸頂，且經濟活動回升，油價將再次攀升。（ｊｆ）

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