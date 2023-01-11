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11/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》確有必要提防港股回落調整

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。近日筆者一直在提防港股會回落調整，雖然大市
確曾見下跌動力增強，淡友大戶卻成功維持市場控制權。也許大家認為，原來港股是跌不下去的
，早知便不用多此一舉，去作提防了。個人認為，這屬於非常不審慎的應市心態；畢竟市況最終
是否回落，屬於多個好淡因素互相角力的結果；能否測中，存在著運氣的因素。所謂提防短期市
況回落調整，乃指中期升勢仍在，只是由於累積升幅已大，須先進行整固，才有動力再升而已。
客觀而言，近日港股的上升動力已較前明顯減弱，恒指２０天年度化歷史波幅更於本周一（９日
）收市時急跌至２４﹒７８９厘，並不支持港股大幅再升。因此，若有新利淡消息出現，大市多
會跌低較低水平，進行整固。然而，除非日線圖形勢變得向淡或顯著向淡，預計跌幅只屬有限。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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