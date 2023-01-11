《缸邊隨筆－石鏡泉》衰退怎投資

《缸邊隨筆》市場普遍認為，未來很大可能出現經濟衰退，而今次衰退的嚴重程度，或與

７０年代的滯脹，甚至是１９２９年的大蕭條相同。



衰退時，股、債、樓均跌，但著名投資者戴維斯（Ｓｈｅｌｂｙ Ｃｕｌｌｏｍ

Ｄａｖｉｓ）卻說，伴隨衰退而來的熊市正是買股的最佳時機。在４０多年的投資生涯中，戴維

斯以５萬美元起步，最後錄得９億美元的回報，成績媲美股神巴菲特，他的說話有其參考價值。



經濟有向上，亦有衰退時。須知經濟有周期，而這個周期可分為４個階段。疫情前經濟好，

是經濟擴張的年代，民眾有錢消費，令消費指數上升，也造成了資產泡沫。股、樓俱升，皆大歡

喜；通脹率高企之後，美儲局就採緊縮的貨幣政策，而緊縮政策又會令經濟放緩，故擴張後便進

入放緩階段。



２０２３年經濟並不樂觀。當全世界經濟都放緩時，互相影響下，再加上美儲局還猛加息，

衰退似已無可避免。經濟衰退，企業盈利下降，生意難做，企業便會減少招聘，甚至裁員，令更

多人失業，這些都會影響消費意慾，使到企業生意更難做，需要減價促銷。惡性循環，企業減少

投資或擴張的意慾。因此，無論是企業發展或個人消費層面，以上都會令經濟更衰退，並引發更

嚴重的衰退。



＊何時買 更重要＊



若政府不出手救市場的話，經濟會愈來愈差，像１９２９年的經濟大蕭條。大蕭條不但令企

業倒閉，連銀行也出問題，故其後每次衰退，美國政府和央行都會用財政及貨幣的政策去救市，

例如２００８年金融海嘯，美國搞ＱＥ；到了２０２０年新冠疫情，美政府就發放救濟金，美儲

局及各國央行也開展了ＱＥ ２﹒０，大量向市場注資，避免經濟衰退，但當時印錢引發了通脹

，今天便要還了。



經濟衰退對一般民眾是非常痛苦的，但對小部分投資者來說，例如戴維斯，卻是最好的投資

的時機。因為很多的資產，無論是股、樓或債券的價格都已跌了很多，以相同金額的資本可以比

前買更多資產。當然，在未來一段時間，這些資產價格有可能會更低，故投資者不要急於撈底，

須保留實力，到了最低的時候，才能夠買入優質的資產。



＊可不買 便不買＊



經濟周期上落有其規律，在經濟最差、最低點來臨之前，經濟會不斷向下，愈來愈差，當過

了經濟最差的時候，便會逐漸好轉，雖然大部分投資者未必得到那個經濟最差的轉折點。因為企

業盈利正在倒退，很可能沒有在股價反映出來，而且下一個季度的業績也可能比上一個季度更差

。估值會因盈利倒退及折現率上升的雙重打擊下，跌得很厲害。傳統投資觀念Ｃａｓｈ ｉｓ

Ｔｒａｓｈ，持現金會跑輸通脹，但當絕大部分資產都在跌的時候，這時現金可能是一個避風塘

。



當經濟跨越了最差的轉折點時，企業違約、破產、倒閉，指數直插的時候，政府一定會出手

救市，推出刺激經濟的利好政策，但因市場普遍仍悲觀，資產價格還非常低，這就是投資的最佳

時機了。



＊買甚麼 很重要＊



除投資較保守的債券外，也可買所謂「十倍股」。衰退時，市場氣氛不會好，很少企業可透

過集資，燒錢搶佔市場，一旦資本市場消失，新的競爭也消失了。今時市場剩下的公司會盡量減

少競爭來提高毛利率，已賺錢的大企業有更強優勢，鞏固市場地位，甚至壟斷。



當大企業賺到暴利時，它們的ＥＰＳ會上升，市場對它們也會追捧，它們的市盈率（ＰＥ）

也會上升，這就是戴維斯雙擊；ＥＰＳ上升，ＰＥ也上升，這時１０倍股就容易出現了。如果企

業每股盈利（ＥＰＳ）增長了３倍，ＰＥ又增長了３倍，疊加就接近１０倍了。



在衰退期間，投資者可以市場需求，股票所屬公司的業務模式、行業特性及公司競爭力等著

眼，找出並以低價買入優質股票。牛市時，整體氣氛改善了，它們的ＰＥ也升了，「十倍股」甚

或「百倍股」便這樣煉成。



先求知，後投資。建議大家快點學好怎買股，勤做功課，在芸芸股票中，成功找到「十倍股

」，好好把握今次衰退的投資機會。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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