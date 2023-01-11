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即市新聞

11/01/2023 09:05

《專家之言－何志銘》美公布通脹數據企業業績，料為後市帶來啟示

　　《專家之言》昨（１０日）恒指低開１７點，開報２１３７０點。隨後早段跌幅曾擴大至近
２００點，尾市時段略順，主板股票的升跌比率為１８比２２，恒指成分股３３隻股份上升，下
跌股份３５隻，升跌比率為４３比４６。恒指全日收報２１３３１點，跌５６點或跌０﹒２７％
，主板全日成交金額１３１３﹒５６億元。國企指數報７２６３點，跌２２點或跌０﹒３１％。
至於恒生科技指數報收４５５８點，跌１２點或跌０﹒２７％。上證綜指全日報收３１６９點，
跌６點或０﹒２１％，深證成指升０﹒５％，滬深兩市成交額７４７２億人民幣。
　
＊料ＣＰＩ增幅回落至６﹒６％，花旗摩通美銀齊放榜＊
　
　　市場目前正關注美國勞工統計局將於本周四（１２日）公布上月消費物價指數（ＣＰＩ）數
值，市場料該數值的按年增幅將回落至６﹒６％。至於扣除能源及食品的核心ＣＰＩ，按年預計
從１１月的６％下調至５﹒７％。另外本周美股即將進入業績期，當中包括花旗、摩根大通、美
國銀行等均於本周五（１３日）放榜，料為後市帶來更多後續啟示。當然美聯儲局對未來加息步
伐取態為重中之重。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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