《專家之言－何志銘》美公布通脹數據企業業績，料為後市帶來啟示

《專家之言》昨（１０日）恒指低開１７點，開報２１３７０點。隨後早段跌幅曾擴大至近

２００點，尾市時段略順，主板股票的升跌比率為１８比２２，恒指成分股３３隻股份上升，下

跌股份３５隻，升跌比率為４３比４６。恒指全日收報２１３３１點，跌５６點或跌０﹒２７％

，主板全日成交金額１３１３﹒５６億元。國企指數報７２６３點，跌２２點或跌０﹒３１％。

至於恒生科技指數報收４５５８點，跌１２點或跌０﹒２７％。上證綜指全日報收３１６９點，

跌６點或０﹒２１％，深證成指升０﹒５％，滬深兩市成交額７４７２億人民幣。



＊料ＣＰＩ增幅回落至６﹒６％，花旗摩通美銀齊放榜＊



市場目前正關注美國勞工統計局將於本周四（１２日）公布上月消費物價指數（ＣＰＩ）數

值，市場料該數值的按年增幅將回落至６﹒６％。至於扣除能源及食品的核心ＣＰＩ，按年預計

從１１月的６％下調至５﹒７％。另外本周美股即將進入業績期，當中包括花旗、摩根大通、美

國銀行等均於本周五（１３日）放榜，料為後市帶來更多後續啟示。當然美聯儲局對未來加息步

伐取態為重中之重。《獨立股評人 何志銘》



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