《盤後部署》恒指短線有回調壓力，比亞迪有望擺脫減持陰霾試高位

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行昨日公布，去年１２月份社會融資規模增量為

１﹒３１萬億元人民幣，市場預期中值為１﹒６萬億元人民幣，與２０２１年同期相比更大幅減

少１﹒０５萬億元人民幣，比１１月亦減少６７７４億元人民幣或３４﹒１％。

不過，科技股今早強勢向上，阿里巴巴（０９９８８）與杭州政府簽戰略合作協議，帶動股

價高開２％，騰訊（００７００）亦開升２％。其後阿里進一步向上，最多曾升超過５％。恒指

午後升逾３００點，高見２１６８６後走勢逆轉，原來的升市功臣阿里及騰訊升幅收窄，拖累恒

指及科指一度轉跌，尾市略為回升才令恒指勉強收升，最終阿里升３﹒１１％，收報１１２﹒９

元；騰訊升３﹒１５％，收報３７３﹒８元。



＊醫藥及食品股榮辱互見＊



醫藥股全日有炒作，消息面方面，據報第八批國家藥品集採開始，醫藥板塊幾乎全數報捷，

藥明生物（０２２６９）上午早段一度升超過近９％，為半日最佳表現藍籌。午後大市逐步回吐

升幅，醫藥股升幅收窄，最終藥明升３﹒７８％，收報６９﹒９５元；石藥（０１０９３）升

４﹒３９％，收報９﹒０３元；信達生物（０１８０１）升６﹒２５％，收報３９﹒９５元；微

創醫療（００８５３）升８﹒３９％，收報２３﹒９元。

飲食零售股全日顯著受壓，其中周黑鴨（０１４５８）因市場傳言指，其２０２３年業績利

潤指引１﹒５億至２億元人民幣，較２０２１年淨利潤的３﹒４２億元人民幣腰斬超過一半，股

價一度暴瀉２６％，最終跌２２﹒９５％，收報４﹒５元。其餘食品股同樣受挫，潤啤

（００２９１）完成收購貴州金沙窖酒５５﹒１９％股權，帶動股價一度獨升３％，但最終不敵

板塊沽壓轉跌０﹒９２％，收報５９﹒４５元。其餘蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒８１％，收

報３６﹒３５元；頤海國際（０１５７９）跌８﹒４５％，收報２９﹒２５元；農夫山泉

（０９６３３）跌１﹒４７％，收報４３﹒６元。

恒指下午一度轉跌，尾市資金流入科技股帶動恒指扳回部分升幅，最終收報２１４３６，升

１０４點或升０﹒４９％，主板成交１６５８﹒４７億元。國指收報７３１０，升４７點或升

０﹒６５％。科指收報４５４７，跌１１點或跌０﹒２５％。



＊比亞迪初步目標上移至２２８元＊



恒指自升越２１０００大關後一直猶疑不決，因早前憧憬通關因素已炒得七七八八，未有進

一步消息下資金轉趨審慎，但大市場總成交仍然超過１５００億元，反映投資者仍然樂觀。但要

留意目前恒指日線圖１４ＲＳＩ已超過７０，短期或有一定調整壓力，料２０８００為初步支持

，最壞情況亦料難跌穿２０３００。

受股神巴菲特不斷減持的比亞迪（０１２１１）昨日無懼減持，跌後倒升２％收市，今日延

續強勢，最多升超過５％，收市升４﹒７３％。目前比亞迪成功企穩１００天線，成交量亦顯著

增加，料短期可進一步挑戰２２８元水平，有進一步好消息更可上望２３６元牛熊線。（ｈｃ）

