《台股攻略－黃振宇》市場觀望氣氛濃厚，台股高位受壓

《台股攻略》台股今日（１１日）高開低收，加權指數一度升至１４８４３點，創近１個月

新高，惟高位受壓，獲利盤湧現，加上台積電及大立光將於明日（１２日）舉辦法說會，市場觀

望氣氛濃厚，指數最終收１４７５１點，跌５１點，成交金額縮減至１５９６億元，三大法人合

計淨買入６１﹒９４億元。

電子股走勢分歧，台積電收４８４﹒５元，鴻海收９９﹒１元，均跌０﹒３％；聯發科則因

去年１２月收入符合預期，收７０７元，升１﹒９％，重上７００元關口；聯電、台達電及大立

光均升０﹒３％至０﹒９％；國巨及研華沽壓沉重，分別跌１﹒３％及３﹒２％。１４間金控公

布去年稅後純利合共降至２８３２億元，金控股受壓，富邦金、華南金、第一金及玉山金均跌超

過１％，中小型銀行股則獲買盤支持，王道銀行升超過７％，京城銀及聯邦銀均升０﹒３％。航

運股方面，萬海收７６﹒１元，跌０﹒５％；長榮收１５６﹒５元，升０﹒６％；陽明收

６３﹒２元，升０﹒５％；裕民及台航均升超過１％。航空雙雄華航及長榮航分別升０﹒３％及

０﹒２％。塑化股走弱，台塑四寶去年合計獲利僅９０１億元，按年減６２％，南亞、台化、台

塑及台塑化均跌０﹒７％至１﹒８％。

美聯儲局公布２０２２年１２月會議記錄，會議中有１９名官員中無人認為２０２３年減息

，加息取態強硬，但美國就業市場增長強勁，預期通脹降溫，故操作上可留意三大法人動向，保

留資金趁低吸納走勢較強的股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

