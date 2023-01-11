  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 17:55

《台股攻略－黃振宇》市場觀望氣氛濃厚，台股高位受壓

　　《台股攻略》台股今日（１１日）高開低收，加權指數一度升至１４８４３點，創近１個月
新高，惟高位受壓，獲利盤湧現，加上台積電及大立光將於明日（１２日）舉辦法說會，市場觀
望氣氛濃厚，指數最終收１４７５１點，跌５１點，成交金額縮減至１５９６億元，三大法人合
計淨買入６１﹒９４億元。
　　電子股走勢分歧，台積電收４８４﹒５元，鴻海收９９﹒１元，均跌０﹒３％；聯發科則因
去年１２月收入符合預期，收７０７元，升１﹒９％，重上７００元關口；聯電、台達電及大立
光均升０﹒３％至０﹒９％；國巨及研華沽壓沉重，分別跌１﹒３％及３﹒２％。１４間金控公
布去年稅後純利合共降至２８３２億元，金控股受壓，富邦金、華南金、第一金及玉山金均跌超
過１％，中小型銀行股則獲買盤支持，王道銀行升超過７％，京城銀及聯邦銀均升０﹒３％。航
運股方面，萬海收７６﹒１元，跌０﹒５％；長榮收１５６﹒５元，升０﹒６％；陽明收
６３﹒２元，升０﹒５％；裕民及台航均升超過１％。航空雙雄華航及長榮航分別升０﹒３％及
０﹒２％。塑化股走弱，台塑四寶去年合計獲利僅９０１億元，按年減６２％，南亞、台化、台
塑及台塑化均跌０﹒７％至１﹒８％。
　　美聯儲局公布２０２２年１２月會議記錄，會議中有１９名官員中無人認為２０２３年減息
，加息取態強硬，但美國就業市場增長強勁，預期通脹降溫，故操作上可留意三大法人動向，保
留資金趁低吸納走勢較強的股份。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事11/01/2023
《神州經脈》信貸數據喜憂參半　監管擬改善房企負債表　滬指又跌
人氣文章財經熱話11/01/2023
雅居樂配股內房抽水潮恐再現　惟憧憬中央再出招難大跌
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章FOCUS11/01/2023
【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金