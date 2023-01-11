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即市新聞

11/01/2023 11:19

《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市升浪目標２１７２６

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、醫療
保健業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為騰
訊（００７００）、匯控（００００５）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選恒生銀行（０００１１）、九龍倉（００００４）與康師傅（００３２２）。
　　今早（１１日）恒指略為高開後，掉頭回挫；但於找到即市重要支持力後，有力再升。開市
後的跌勢試出了好友的新防線，指數正向即市第二個重要阻力位（暫為２１７２６）進發。大摩
調高恒指的升浪目標令市場氣氛進一步轉好，令大市維持易升難跌的局勢。恒指熊證重貨區
２１５００－２１５９９內的１９隻熊證慘被殺倉，若恒指被進一步推上２１６９９，將合共有
４０隻恒指熊證先後被強制性收回，產生１６５１張恒指期貨好倉的殺傷力。須注意的，為恒指
熊證重貨區已上移至２２０００－２２０９９，未知好友大戶的殺倉意欲如何。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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