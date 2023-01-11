【虛幣世界】Ｃｏｉｎｂａｓｅ計劃裁員兩成，市場反應積極

《經濟通通訊社１１日專訊》加密貨幣交易所 Ｃｏｉｎｂａｓｅ （ＣＯＩＮ） 表示計
劃裁員約９５０名員工，約為員工總數的２０％左右，作為重組的一部分，預計將在第二季度末
完成。該公司預計重組將耗資１﹒４９億美元至１﹒６３億美元，其中包括５８００萬至
６８００萬美元的與員工遣散相關的現金費用。
華爾街分析師對Ｃｏｉｎｂａｓｅ的裁員公告反應積極， 巴克萊的分析師表示，裁員重組
消息令市場感到鼓舞，因為它表明公司在極具挑戰性的加密貨幣以及宏觀環境中，認真對待財務
紀律，同時承認這也可能表明該公司正在為艱難的一年。
加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７４３８﹒１６元（美元．下同
），升０﹒２６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３３９﹒４９元，升０﹒２９％；艾
達幣報０﹒３２２１元，跌０﹒０３％；瑞波幣報０﹒３５１３元，升０﹒２０％。（ｕｌ）
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