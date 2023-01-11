《談國論企－黎偉成》銀行工業巨企少賺投資亦減

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２２年１－１１月份整體利潤總額同比減

少，使下半年由上半年之增轉減，主要受到國際能源、資源價格反覆向上的重大壓力所困。工業

企業所接的出口新訂單不斷縮減，當會削減賺利的力量，惟中央經濟工作會議力挺的「堅持穩中

求進的工作基調，全面貫徹新發展理念」政策和措施，會陸續發揮正面和良性的作用與效應。我

堅持中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２３年全年增長或達４﹒５５％預測不變。



＊能源資源價格飆升使傳統工業經營回報受壓＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業的利潤總額，於２０２２年１－

１１月份累計達７﹒７１７９萬億元，同比減少３﹒６％，連同１－１０月份少賺３％、１－９

月減少２﹒３％、１－８月份下降２﹒１％和１－７月份之跌１﹒１％，止住上半年之增長態勢

，更是逐月放緩的幅度有所擴大，顯然不一定受到內部經濟因素影響，因國內生產總值ＧＤＰ於

三季度同比增長３﹒９％，比二季度的０﹒４％為高。

工業大企業所面對的最大問題，在於（一）國際能源價格持續急走高和漲後續於相對高位的

壓力，如煤於前１１個月的每噸進口均價９７４﹒５元同比飆升４２﹒９％；和（ｉｉ）原油每

噸進口價４８１７﹒７元同比大增５０﹒３％；（ｉｉｉ）天然氣每噸進口價４１８９﹒１元更

大增５１﹒２％；（ｉｖ）成品油每噸進口價升２８﹒９％為５０６４﹒３元，僅（ｖ）鐵礦砂

每噸進口均價７８０﹒９元減２７﹒８％，皆使工業企業的生產成本受到相當壓力。

和（二）美歐經濟低迷，使中國製造業所接的出口新訂單，每下愈況，此可從製造業採購經

理指數ＰＭＩ中的出口新訂單於２０２２年１２月份環比回落２﹒５個百分點，並滑落至

４４﹒２深重收縮惡境。

由是（三）在調查和統計的４１個大型工業行業業績，多賺的行業只有２０個，有２１個行

業少賺，即少賺的行業比多賺者多１個，足見工業大企面對頗為重大的壓力；稍為可以接受者，

是所調查統計的４１個行業暫未見虧損。

規模以上工業企業盈利回報欠佳的其中因由，為（四）能源、資源為主的價格日趨昂貴，對

製造業等工業企業產生惡性影響，並可見之於（１）石油和天然氣開採業多賺１﹒１３倍，吞噬

了相當部分行業的經營收益；（２）煤炭開採和洗選業的利潤於同比增長４７％，足見上層產業

受惠價升，但下層的（３）石油煤炭及其他燃料加工業期內少賺凡７４﹒９％之普，減幅僅次於

（４）黑色金屬冶煉和壓延加工業的９４﹒７％的跌幅，便可見能源成本之貴所產生的壓力，實

在相當重大。

多賺者還有（５）電氣機械和器材製造業利潤同比增長２９﹒７％。

但（６）有色金屬冶煉和壓延加工業少賺２０﹒５％，和（７）化學原料和化學製品製造業

少賺１４﹒９％。其他少賺的行業，特別是專用設備製造業、計算機通信和其他電子設備製造業

、通用設備製造業等，都是屬於高增值或高技術行業，啟示性亦不太好。

再從（四）數據宏觀以看，企業營業成本於２０２２年１－１１個月累計達８８﹒７８萬億

元，同比增長９％，較實現營業收入１５６﹒０７萬億元的８﹒６％升幅多增０﹒４個百分點，

遂使營業收入利潤率６﹒２３％，比上年減少０﹒６６個百分點。



＊企業應收帳及存貨增長不斷放慢亦控負債比率＊



績差，整體規模以上工業的（五）財政狀況尚可，如：（Ｉ）產成品存貨於２０２２年１１

月末達６﹒１９萬億元，同比增長１１﹒４％，產成品存貨周轉天數達１８﹒２天，較上年增１

天。和應收帳款２２﹒３２萬億元增１２﹒２％。應收帳款平均回收期為５４﹒８２天，則增加

３﹒３天。二者似有逐月改善之向。

和（ＩＩ）工業企業的資產總計於２０２２年１１月末時為１５６﹒０７萬億元同比增長

８﹒６％，相對於負債總計８８﹒７８億元所增的８﹒６％，多增０﹒３４個百分點，遂使資產

負債比率所達的５６﹒９％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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