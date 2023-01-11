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11/01/2023 09:24

《中概異動》阿里巴巴高開２％，據報與杭州政府簽戰略合作協議

　　《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）高開２﹒４７％，報１１２﹒２元，成交
約３２８萬股，涉資３﹒６５億元；騰訊（００７００）升２﹒０４％，報３６９﹒８元；美團
（０３６９０）升０﹒７３％，報１７９﹒８元；小米（０１８１０）升１﹒１７％，報
１２﹒１２元。
　　就在阿里巴巴創辦人馬雲放棄對螞蟻集團的表決權後，阿里和內地政府的關係再現修補。據
《浙江日報》報道，杭州市政府今日和阿里巴巴舉行全面深化戰略合作協議簽約活動，報道亦指
，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。
　　阿里巴巴進一步切割螞蟻，市場普遍認為是監管完結及為螞蟻鋪路上市的先兆。不過螞蟻集
團此前回應稱，目前仍專注于整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。
　　現時，恒生指數報２１４６３，升１３２點或升０﹒６２％，主板成交２８﹒８５億元。國
企指數報７３０４，升４１點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４５８８，升２９點或升
０﹒６５％。
　　即月期指新報２１５０１，升７１點，高水３７點。即月國指期貨報７３２７，升３０點，
高水２２點。即月科指期貨新報４６００，升２７點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１１２﹒２元　升２﹒４７％
　　騰訊（００７００）　　　３６９﹒８元　升２﹒０４％
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒８元　升０﹒７３％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒１２元　升１﹒１７％
　　京東集團（０９６１８）　２４６﹒６元　跌１﹒３６％
　　快手（０１０２４）　　　７７﹒９５元　升０﹒２６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２１６﹒６元　升１﹒０３％
　　百度（０９８８８）　　　１３２﹒７元　升１﹒６１％
　　網易（０９９９９）　　　１２７﹒２元　升０﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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