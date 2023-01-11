《中概異動》阿里巴巴高開２％，據報與杭州政府簽戰略合作協議

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）高開２﹒４７％，報１１２﹒２元，成交

約３２８萬股，涉資３﹒６５億元；騰訊（００７００）升２﹒０４％，報３６９﹒８元；美團

（０３６９０）升０﹒７３％，報１７９﹒８元；小米（０１８１０）升１﹒１７％，報

１２﹒１２元。

就在阿里巴巴創辦人馬雲放棄對螞蟻集團的表決權後，阿里和內地政府的關係再現修補。據

《浙江日報》報道，杭州市政府今日和阿里巴巴舉行全面深化戰略合作協議簽約活動，報道亦指

，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。

阿里巴巴進一步切割螞蟻，市場普遍認為是監管完結及為螞蟻鋪路上市的先兆。不過螞蟻集

團此前回應稱，目前仍專注于整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。

現時，恒生指數報２１４６３，升１３２點或升０﹒６２％，主板成交２８﹒８５億元。國

企指數報７３０４，升４１點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４５８８，升２９點或升

０﹒６５％。

即月期指新報２１５０１，升７１點，高水３７點。即月國指期貨報７３２７，升３０點，

高水２２點。即月科指期貨新報４６００，升２７點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１２﹒２元 升２﹒４７％

騰訊（００７００） ３６９﹒８元 升２﹒０４％

美團（０３６９０） １７９﹒８元 升０﹒７３％

小米（０１８１０） １２﹒１２元 升１﹒１７％

京東集團（０９６１８） ２４６﹒６元 跌１﹒３６％

快手（０１０２４） ７７﹒９５元 升０﹒２６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２１６﹒６元 升１﹒０３％

百度（０９８８８） １３２﹒７元 升１﹒６１％

網易（０９９９９） １２７﹒２元 升０﹒０８％

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（ｅｒ）

