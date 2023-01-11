《午市前瞻》專家料恒指可挑戰兩萬二關，長汽可趁今日回調買入？

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數造好，港股向上，恒生指數半日收報

２１５４９，升２１８點或１﹒０２％，主板成交７８９﹒２２億元。恒生中國企業指數報

７３４４，升８１點或１﹒１２％。恒生科技指數報４６０７，升４９點或１﹒０８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７２﹒８元，升１０﹒４元或２﹒８７％，成交６１﹒５５億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒４元，升３﹒９元或３﹒５６％，成交６０﹒８５億元；美團

收報１７６﹒４元，跌２﹒１元或１﹒１８％，成交３８﹒４１億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

藥明生物（０２２６９）收升５﹒９３％，報７１﹒４元，該股成交約２４１７萬股，涉資

１７﹒２３億元，盤中高見７３﹒３元，最低見６８元；中國平安（０２３１８）升４﹒７６％

，收報５９﹒４５元；神華（０１０８８）升４﹒３％，收報２４﹒２５元。另外，海底撈

（０６８６２）逆市跌３﹒７４％，收報２３﹒１５元。



＊溫鋼城：２０天線為防守關鍵＊



隔晚美股中概股普遍上升，夜期及ＡＤＲ均造好。恒指今日高開１３２點，報２１４６３，

早段升幅曾擴大至逾３００點。

科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）高開２﹒４７％；騰訊（００７００）高開

２﹒０４％；京東（０９６１８）則低開１﹒３６％。內房及物管股方面，碧桂園服務

（０６０９８）曾升逾４％；中海外（００６８８）、龍湖（００９６０）曾倒升逾３％；再度

配股籌錢的雅居樂（０３３８３）低開８﹒８５％，之後跌幅略為收窄。

恒指今年年初至今累計升逾１７００點，短期能否繼續保持升勢？ｉＦＡＳＴ

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指自去年１１月開始

反覆向上，走勢非常強勁，短期仍有力挑戰２２０００關，而２０天線將成為較關鍵的防守位置

。

他又提到，美國通脹數據對港股影響不大，惟近期人民幣升勢已稍為放緩，北水更連續數日

錄得淨流出，加上愈來愈多公司發盈喜或盈警，均對恒指走勢帶來變數，投資者需多加留意。



＊長汽１２月銷量按年跌逾一半＊



個股方面，長汽（０２３３３）公布去年１２月汽車銷量總計約７﹒７４萬輛，較去年同期

下跌５２﹒３％；產量約８﹒８８萬輛，按年跌４５﹒５％。股價今日低開近３％，早段跌幅未

有擴大。

溫鋼城指出，不少車企在去年１２月銷售情況一般，長汽更未見有新的車款推出，本身在新

能源車及傳統車的競爭力不高，對其去年１２月銷量按年大跌並不意外。他提到，近期新能源車

股走勢較疲弱，主要因為特斯拉（Ｔｅｓｌａ）在美國的股價持續弱勢，作為二、三線車企的長

汽受拖累，股價難免跌得較多，除非中央再度出招扶助車企，否則汽車股短期內難有起色。

部署方面，溫鋼城指長汽今早雖然下跌，但仍維持在由去年１２月展開的橫行區內，５０天

線尚未失守，想部署長汽的投資者可趁今日回調買入，但只宜作炒波幅，目標為去年１２月高位

１２元，收市失守５０天線則止蝕。（ｅｒ）

