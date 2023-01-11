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即市新聞

11/01/2023 12:10

《午市前瞻》專家料恒指可挑戰兩萬二關，長汽可趁今日回調買入？

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數造好，港股向上，恒生指數半日收報
２１５４９，升２１８點或１﹒０２％，主板成交７８９﹒２２億元。恒生中國企業指數報
７３４４，升８１點或１﹒１２％。恒生科技指數報４６０７，升４９點或１﹒０８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３７２﹒８元，升１０﹒４元或２﹒８７％，成交６１﹒５５億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒４元，升３﹒９元或３﹒５６％，成交６０﹒８５億元；美團
收報１７６﹒４元，跌２﹒１元或１﹒１８％，成交３８﹒４１億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　藥明生物（０２２６９）收升５﹒９３％，報７１﹒４元，該股成交約２４１７萬股，涉資
１７﹒２３億元，盤中高見７３﹒３元，最低見６８元；中國平安（０２３１８）升４﹒７６％
，收報５９﹒４５元；神華（０１０８８）升４﹒３％，收報２４﹒２５元。另外，海底撈
（０６８６２）逆市跌３﹒７４％，收報２３﹒１５元。
　
＊溫鋼城：２０天線為防守關鍵＊
　
　　隔晚美股中概股普遍上升，夜期及ＡＤＲ均造好。恒指今日高開１３２點，報２１４６３，
早段升幅曾擴大至逾３００點。
　　科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）高開２﹒４７％；騰訊（００７００）高開
２﹒０４％；京東（０９６１８）則低開１﹒３６％。內房及物管股方面，碧桂園服務
（０６０９８）曾升逾４％；中海外（００６８８）、龍湖（００９６０）曾倒升逾３％；再度
配股籌錢的雅居樂（０３３８３）低開８﹒８５％，之後跌幅略為收窄。
　　恒指今年年初至今累計升逾１７００點，短期能否繼續保持升勢？ｉＦＡＳＴ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指自去年１１月開始
反覆向上，走勢非常強勁，短期仍有力挑戰２２０００關，而２０天線將成為較關鍵的防守位置

　　他又提到，美國通脹數據對港股影響不大，惟近期人民幣升勢已稍為放緩，北水更連續數日
錄得淨流出，加上愈來愈多公司發盈喜或盈警，均對恒指走勢帶來變數，投資者需多加留意。
　
＊長汽１２月銷量按年跌逾一半＊
　
　　個股方面，長汽（０２３３３）公布去年１２月汽車銷量總計約７﹒７４萬輛，較去年同期
下跌５２﹒３％；產量約８﹒８８萬輛，按年跌４５﹒５％。股價今日低開近３％，早段跌幅未
有擴大。
　　溫鋼城指出，不少車企在去年１２月銷售情況一般，長汽更未見有新的車款推出，本身在新
能源車及傳統車的競爭力不高，對其去年１２月銷量按年大跌並不意外。他提到，近期新能源車
股走勢較疲弱，主要因為特斯拉（Ｔｅｓｌａ）在美國的股價持續弱勢，作為二、三線車企的長
汽受拖累，股價難免跌得較多，除非中央再度出招扶助車企，否則汽車股短期內難有起色。
　　部署方面，溫鋼城指長汽今早雖然下跌，但仍維持在由去年１２月展開的橫行區內，５０天
線尚未失守，想部署長汽的投資者可趁今日回調買入，但只宜作炒波幅，目標為去年１２月高位
１２元，收市失守５０天線則止蝕。（ｅｒ）

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