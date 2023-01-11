《美元走勢－羅明立》美元雖偏軟但不宜過於看淡

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３２﹒２５ １３２﹒５８ １３２﹒０９

歐元╱美元 １﹒０７５０ １﹒０７５７ １﹒０７２５

英鎊╱美元 １﹒２１７０ １﹒２１７４ １﹒２１４１

美元╱瑞郎 ０﹒９２０９ ０﹒９２３６ ０﹒９２０７

美元╱港元 ７﹒８１０７ ７﹒８１３３ ７﹒８０６１

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《美元走勢》周二（１０日）鮑威爾在瑞典央行舉行的一個論壇上並未對聯儲局的貨幣政策

置評，只提到在對抗通脹的過程，需要使用包括加息使物價穩定，但同時會令經濟放緩的措施，

重申聯儲局的決定不受政治因素影響。此外，聯儲局理事鮑曼指，通脹雖然有放緩跡象，但仍然

偏高，要進一步加息令數字回落至２％目標水平，過程將可能導致就業市場受到影響。投資者關

注周四（１２日）公布的消費者物價指數，現時，認為下月加息０﹒２５％的機會接近八成。

美匯指數在１０３附近小幅波動，聯儲局會否迅速放緩加息幅度至少要看ＣＰＩ數據，市場

可能會繼續觀望，暫時個人仍然傾向下月加息０﹒５％，美元雖偏軟但不宜過於看淡。歐元升至

１﹒０８會有更大阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７８０ １﹒０６６０ １﹒０８２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２２１０ １﹒２０８０ １﹒２２５５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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