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即市新聞

11/01/2023 16:00

《美元走勢－羅明立》美元雖偏軟但不宜過於看淡

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒２５　１３２﹒５８　１３２﹒０９
　　歐元╱美元　１﹒０７５０　１﹒０７５７　１﹒０７２５
　　英鎊╱美元　１﹒２１７０　１﹒２１７４　１﹒２１４１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２０９　０﹒９２３６　０﹒９２０７
　　美元╱港元　７﹒８１０７　７﹒８１３３　７﹒８０６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周二（１０日）鮑威爾在瑞典央行舉行的一個論壇上並未對聯儲局的貨幣政策
置評，只提到在對抗通脹的過程，需要使用包括加息使物價穩定，但同時會令經濟放緩的措施，
重申聯儲局的決定不受政治因素影響。此外，聯儲局理事鮑曼指，通脹雖然有放緩跡象，但仍然
偏高，要進一步加息令數字回落至２％目標水平，過程將可能導致就業市場受到影響。投資者關
注周四（１２日）公布的消費者物價指數，現時，認為下月加息０﹒２５％的機會接近八成。
　　美匯指數在１０３附近小幅波動，聯儲局會否迅速放緩加息幅度至少要看ＣＰＩ數據，市場
可能會繼續觀望，暫時個人仍然傾向下月加息０﹒５％，美元雖偏軟但不宜過於看淡。歐元升至
１﹒０８會有更大阻力。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７８０　１﹒０６６０　１﹒０８２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２２１０　１﹒２０８０　１﹒２２５５
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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