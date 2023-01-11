【地皮截標】市建局觀塘市中心商業項目暫收１份標書

《經濟通通訊社１１日專訊》市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目今日中午１２時截標

，截至早上１１時３０分，暫收１份標書，為１家不知名發展商。

該項目估值約８７億至１３０億元，預計每平方呎樓面地價介乎約４０００至６０００元。

資料顯示，觀塘市中心重建第四及第五發展區的地盤面積約２﹒５６萬平方呎。項目完成後，預

計可提供上限為２０﹒１２萬平方米的總樓面面積。

市建局在項目標書試行「浮動規劃參數安排」，容許中標發展商及財團靈活調撥在指定範圍

內辦公、酒店和其他商業用途商業樓面面積。當中，酒店樓面面積縮減至０至３４﹒４４萬平方

呎，即日後可放棄興建酒店；商業樓面面積不少約７０萬平方呎。

該項目於去年９月７日截收合作發展意向，當時接獲２４份意向書，包括華懋、遠展

（０００３５）、鷹君（０００４１）、中國海外（００６８８）、新地（０００１６）、恒地

（０００１２）、長實（０１１１３）、信置（０００８３）。當局其後宣布邀請其中１９家發

展商及財團入標競投，合作發展觀塘市中心第四及第五發展區。

觀塘市中心項目是市建局歷來規模最大的單一重建項目，以５個區域進行分階段發展，項目

為最後一個發展區域。（ｒｈ）





