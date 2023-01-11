瑞銀：港股年底目標２３６００點，料樓價反彈５％

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀投資銀行香港策略師陳志立預料，過去兩年外資一直低估

港股表現，但今年大中華市場料將跑贏歐美股市，指數上全年將有１０％至１５％增長。恒指在

近期一波升浪過後，估值仍較歷史平均水平低約１個ＳＤ（標準差），年底恒指目標為

２３６００點。

陳志立又指，美息將於今年上調至５厘後見頂，但在環球經濟放緩下，預計美聯儲最快在７

月開始減息，令下半年流動性壓力減卻。同時，本港人口於去年錄得淨流出逾十萬人，隨著港府

放寬防疫限制，相信今年將會錄得淨流入。另一方面，政府容許合資格外來人才成為永久居民後

可申請退還在港置業已繳付的額外的印花稅，該行早前進行的訪問結果亦顯示，三分之二的香港

非永久性居民表示有意在港置業。上述的利好因素均支持本港樓價在今年平穩發展，預計今年樓

價會反彈約５％。



＊看好復常概念、地產及保險股＊



板塊方面，陳志立除了看好內地重新開放的受益板塊，如內地消費、旅遊、香港零售及澳門

博彩股外，還看好本地的發展商以及零售收租股。此外，由於美元和人民幣存在較大息差，內地

人對美元保單的需求較大，考慮到疫前本港超過一半的保單均來自內地訪客，預期通關後保險板

塊將會受惠。

瑞銀證券中國研究部總監連沛堃則指出，中國疫情後快速復甦，預料ＭＳＣＩ中國指數今年

目標升至７４點，看好遊戲、餐飲、電動車電池供應鏈、運動服飾、家電和休閒類板塊。

（ａｃ）





