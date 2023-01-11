  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 14:35

《本港樓市》何永賢：本港樓市有秩序調節，撤辣或刺激短期炒賣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》房屋局局長何永賢在立法會大會回應議員提問會否撤銷樓市「
辣招」時表示，現時本港樓市的變化是有秩序調節，如果貿然撤銷物業需求管理措施，可能會被
市場乘機炒作，甚至刺激短期炒賣。
　
＊辣招有效穩定物業市場＊
　
　　她強調，現時的住宅物業需求管理措施有效，可減少短炒活動、外來需求及投資需求，符合
當局穩定住宅物業市場的目標，並在當前房屋供應緊絀下，優先照顧香港永久居民自置居所。
　　她說，推出額外印花稅等措施以來，一直行之有效。去年１至１１月，短期轉售住宅宗數只
佔總交易０﹒９％，遠低於引入額外印花稅前的２０％。同時期涉及非本地個人或公司購買物業
的宗數亦維持在低水平，佔總交易的０﹒５％。至於涉及香港永久居民的住宅交易，９７％買家
沒有擁有其他物業。
　
＊看不到樓市會大幅下滑＊
　
　　何永賢又指，去年１１月整體私人住宅指數回落，但仍然相當高，市民的置業負擔比率處於
７３％高水平，可見整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。
　　對於有議員憂慮去年負資產個案增至數百宗，樓市會有爆破危機。她表示，０８年金融危機
時有超過１萬宗負資產個案，沙士時更達到１０萬宗，留意到樓市成交減少，負面因素存在，但
正面因素亦出現，隨著通關及經濟活動回來，外界會留意帶來甚麼效果。她重申看不到樓市會大
幅下滑，加上未來供應充足，相信市民置業會健康發展。（ｂｉ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章FOCUS11/01/2023
【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招
人氣文章財經熱話11/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指可挑戰兩萬二關 長汽可否趁今日回調買入
人氣文章大行報告11/01/2023
【大行炒D乜】ATMJ邊隻好？一click入去就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金