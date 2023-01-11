《本港樓市》何永賢：本港樓市有秩序調節，撤辣或刺激短期炒賣

《經濟通通訊社１１日專訊》房屋局局長何永賢在立法會大會回應議員提問會否撤銷樓市「

辣招」時表示，現時本港樓市的變化是有秩序調節，如果貿然撤銷物業需求管理措施，可能會被

市場乘機炒作，甚至刺激短期炒賣。



＊辣招有效穩定物業市場＊



她強調，現時的住宅物業需求管理措施有效，可減少短炒活動、外來需求及投資需求，符合

當局穩定住宅物業市場的目標，並在當前房屋供應緊絀下，優先照顧香港永久居民自置居所。

她說，推出額外印花稅等措施以來，一直行之有效。去年１至１１月，短期轉售住宅宗數只

佔總交易０﹒９％，遠低於引入額外印花稅前的２０％。同時期涉及非本地個人或公司購買物業

的宗數亦維持在低水平，佔總交易的０﹒５％。至於涉及香港永久居民的住宅交易，９７％買家

沒有擁有其他物業。



＊看不到樓市會大幅下滑＊



何永賢又指，去年１１月整體私人住宅指數回落，但仍然相當高，市民的置業負擔比率處於

７３％高水平，可見整體樓價仍處於一般市民難以負擔的水平。

對於有議員憂慮去年負資產個案增至數百宗，樓市會有爆破危機。她表示，０８年金融危機

時有超過１萬宗負資產個案，沙士時更達到１０萬宗，留意到樓市成交減少，負面因素存在，但

正面因素亦出現，隨著通關及經濟活動回來，外界會留意帶來甚麼效果。她重申看不到樓市會大

幅下滑，加上未來供應充足，相信市民置業會健康發展。（ｂｉ）

