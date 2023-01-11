【通關在望】香港往南韓航班限降仁川機場，約千旅客農曆年受影響

《經濟通通訊社１１日專訊》南韓限制港澳航班只可在首爾仁川國際機場降落。旅遊業議會

總幹事楊淑芬估計，農曆新年期間有１０００名香港旅客受影響，其中約四成為旅行團；但若措

施持續至２月底，將有３０團受影響。

她指出，未有航空公司取消航班，會觀察多數天，希望運輸及物流局與南韓當局商討後可盡

快取消限制。（ｃｌ）

