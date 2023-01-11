《再戰明天》費城聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１１日專訊》費城聯儲總裁發表講話，及美國公布ＣＰＩ，料為周四（１２

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行舉行分行經理季度會議，央行總裁黑田東彥發表公開講話

；加拿大總理杜魯多會見日本首相岸田文雄。本港時間周四晚８：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行

總裁哈克就經濟前景發表講話。



＊澳洲公布進出口數據，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布１１月國際收支經常帳餘額，料由負

６４１億日圓升至４８１０億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１１月出口；１１月進口

；１１月貿易收支料由１２２﹒２億澳元降至１１３億澳元。本港時間９：３０ａｍ，中國公布

１２月消費者物價指數，年率升幅料由１﹒６％擴大至１﹒８％；１２月生產者物價指數年率跌

幅料由１﹒３％收窄至０﹒１％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數；

１２月消費者物價指數，月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由７﹒１％收窄至

６﹒５％，經季節調整料由３００﹒０７升至３００﹒８２；連續申請失業救濟金人數料由

１６９﹒４萬升至１７０﹒９萬；首次申請失業救濟金人數料由２０﹒４萬升至２１﹒５萬。

在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）、東駿控股（０８３８３）等。

此外，明日中康控股（０２３６１）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

