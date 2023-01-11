【香港政情】孫東：與Ｇｏｏｇｌｅ進行會議，雙方同意繼續溝通

《經濟通通訊社１１日專訊》創新科技及工業局長孫東在回覆議員質詢時表示，近期與
Ｇｏｏｇｌｅ亞太區領導進行會議，雙方同意繼續溝通，尋求妥善的方式解決問題，確保搜尋引
擎向服務使用者傳達正確的國歌資訊。
他指出，密切留意在網絡上搜尋區旗和區徽等的結果，現時正從技術層面就搜尋國歌等進行
提升相關政府網頁搜尋結果的優化工作，以提升網頁在搜尋結果的排序。（ｂｎ）
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