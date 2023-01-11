  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 15:32

《小傳日記》舜宇手機鏡頭出貨量按年又跌，照樣畀大行唱好！

　　《小傳日記》手機設備股噚日收市之後，公布最新嘅出貨量數據。比較多人關注嘅舜宇
（０２３８２）舊年１２月手機鏡頭出貨量按年跌４０﹒１％至７２４０﹒１萬件，按月都跌
２０﹒５％。公司解釋，主要因為依家整體智能手機市場需求比較淡，同埋客戶年底嘅庫存管控
等因素。
　　另一項業務車載鏡頭，出貨量按年升１﹒４％到４９１﹒５萬件，按月就跌３３﹒６％，主
要因為聖誕節假期嘅影響。至於手機攝像模組出貨量按年跌２８﹒９％至３６９２﹒１萬件，按
月就增長６﹒５％。
　　睇番舊年全年嘅數據，舜宇手機攝像模組同手機鏡頭的出貨量分別按年跌２３％同１７％，
表現都幾差下。有大行覺得內地手機市場需求仍然未好轉、疫情反覆同通脹走高等因素，會繼續
影響舜宇嘅手機業務。不過，該行指舊年嘅低基數，加上平均銷售價格有望上升，估計舜宇今年
同出年盈利會恢復強勁增長，按年增幅估計分別有３６％及４４％。
　　舜宇有無得鹹魚翻生，手機需求都係關鍵。股價暫時仲係打橫行緊，走勢唔差但都唔係好，
近排無乜特別好嘅消息出嚟，相信仲係區間上落，唔會有好大起色。仲未買嘅朋友，可以趁依家
小注，博佢升番上舊年１２月高位１０９銀左右，有近一成潛在回報。密食當三番，諗落都唔錯
㗎！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道11/01/2023
【港元定存】華僑永亨降1個月至2.5厘　信銀3個月達4.6厘
人氣文章財經熱話11/01/2023
【ATMJ】阿里巴巴創半年高　獲利或繼續持有？
人氣文章財經熱話11/01/2023
監管或完結大行齊祝福　阿里節節上升創半年高　往後點部署？
人氣文章FOCUS11/01/2023
【FOCUS】新貸破頂藏隱憂　打開慳囊待大招
人氣文章財經熱話11/01/2023
《午市前瞻》專家料恒指可挑戰兩萬二關 長汽可否趁今日回調買入
人氣文章大行報告11/01/2023
【大行炒D乜】ATMJ邊隻好？一click入去就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金