《小傳日記》舜宇手機鏡頭出貨量按年又跌，照樣畀大行唱好！

《小傳日記》手機設備股噚日收市之後，公布最新嘅出貨量數據。比較多人關注嘅舜宇

（０２３８２）舊年１２月手機鏡頭出貨量按年跌４０﹒１％至７２４０﹒１萬件，按月都跌

２０﹒５％。公司解釋，主要因為依家整體智能手機市場需求比較淡，同埋客戶年底嘅庫存管控

等因素。

另一項業務車載鏡頭，出貨量按年升１﹒４％到４９１﹒５萬件，按月就跌３３﹒６％，主

要因為聖誕節假期嘅影響。至於手機攝像模組出貨量按年跌２８﹒９％至３６９２﹒１萬件，按

月就增長６﹒５％。

睇番舊年全年嘅數據，舜宇手機攝像模組同手機鏡頭的出貨量分別按年跌２３％同１７％，

表現都幾差下。有大行覺得內地手機市場需求仍然未好轉、疫情反覆同通脹走高等因素，會繼續

影響舜宇嘅手機業務。不過，該行指舊年嘅低基數，加上平均銷售價格有望上升，估計舜宇今年

同出年盈利會恢復強勁增長，按年增幅估計分別有３６％及４４％。

舜宇有無得鹹魚翻生，手機需求都係關鍵。股價暫時仲係打橫行緊，走勢唔差但都唔係好，

近排無乜特別好嘅消息出嚟，相信仲係區間上落，唔會有好大起色。仲未買嘅朋友，可以趁依家

小注，博佢升番上舊年１２月高位１０９銀左右，有近一成潛在回報。密食當三番，諗落都唔錯

㗎！請請！



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