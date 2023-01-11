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11/01/2023 16:43

中海油（８８３）：今年淨產量目標為６﹒５億至６﹒６億桶油當量

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國海洋石油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，公
司今年的淨產量目標為６﹒５億至６﹒６億桶油當量，其中中國約佔７０％、海外約佔３０％。
公司２０２２年的淨產量預計達約６﹒２億桶油當量。２０２４年和２０２５年，公司的淨產量
預計將分別為６﹒９億至７億桶油當量和７﹒３億至７﹒４億桶油當量。
　　２０２３年，公司的資本支出預算總額為１０００至１１００億元人民幣，其中，勘探、開
發、生產資本化和其他資本支出預計分別佔資本支出預算總額的約１８％、５９％、２１％和
２％。公司２０２２年的資本支出預計達約１０００億元人民幣。
　　２０２３年，公司預計將有九個新項目投產，主要包括中國的渤中１９－６凝析氣田Ｉ期開
發項目和陸豐１２－３油田開發項目以及海外的巴西Ｍｅｒｏ２項目和圭亞那Ｐａｙａｒａ項目
等。為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，２０２２年至２０２４年，
公司全年股息支付率預計將不低於４０％；無論公司的經營表現如何，２０２２年至２０２４年
，全年股息絕對值預計不低於０﹒７０港元╱股（含稅）。（ｂｎ）

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