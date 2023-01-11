《股語有云－古添力》和黃醫藥重返水面相當和味，首站目標４２銀

《股語有云》和黃醫藥（０００１３）係一家全球生物醫藥公司，主要從事開發及商業化治

療癌症及免疫性疾病嘅藥物，亦在內地從事藥物營銷及分銷業務，集團專注於處方藥及消費保健

品，並在蘇州擁有生產設施，最高產能為每年５０００萬粒藥片及膠囊。此外，集團正於上海興

建５﹒５萬平方米的生產工廠，預期２０２５年落成，屆時每年可生產２﹒５億粒藥片及膠囊。

截至２０２２年６月底止半年度，和黃醫藥錄得股東應佔虧損擴大至１﹒６３億美元，營業

額增長逾２８％％至逾２億美元。業務方面，佔總營業額逾４５％的腫瘤╱免疫業務，營業額增

長逾１倍至９１０７萬美元，惟分部虧損擴大至１﹒８６億美元；而佔總營業額近５５％的其他

業務，營業額減３％至１﹒１１億美元，分部溢利減逾１９％至３６１４萬美元。於２０２２年

６月３０日，集團有現金及現金等價物為４﹒６８億美元。



＊兩現黃金交叉，技術走勢利好＊



和黃醫藥於２０２１年６月底上市，上市價４０﹒１元，長和（００００１）持股

３８﹒４７％，為控股股東。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾７４００

萬元淨流入和黃醫藥，過去一個月有逾１﹒６８億元淨流入，過去三個月更有逾７﹒６８億元淨

流入。

技術走勢方面，該股今日以大陽燭炒上，曾高見２９﹒８銀，１０天線及２０天線先後升越

２５０天線，兩度出現黃金交叉利好訊號，而５０天線亦升越１００天線，９ＲＳＩ回升至７４

水平。

添力認為，可於現水平２８﹒４５銀買入，首站目標價４２銀，亦即是重上水面價，升越此

關的話，可將獲利目標上移至６０銀，此為２０２１年１１月底高位所在，若然睇錯，股價跌穿

２５０天線２４銀水平沽出止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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