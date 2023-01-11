《樓市點評－汪敦敬》２０２３年樓市十大忠告（下）

《樓市點評》繼續分享「２０２３年我對樓市的十大忠告」的另外五點：



＊（六）不要忽略財富效應＊



加息是否絕對是樓市的負面消息？十分錯誤！看看數據，香港存款遠高於借貸！而去年存款

利息增加得亦遠高於按揭實際加息！即是說香港人享受加息的利益遠多於負擔！



除龐大購買力凍結於定期存款外（定期存款連升９個月增加逾２﹒１萬億港元），供滿樓的

住宅單位亦越來越多（自置居所供滿樓比例是６６﹒１％）！



香港的內部購買力足以令樓市復甦，最重要是市場氛圍是否令市場回復樂觀！留意放盤量及

短期供應的不足，若市場氣氛轉趨正面，樓市一觸即發的機會比大多數人想像的容易！



＊（七）優才領導不可逆轉＊



香港這金融中心、北部都會區其實是「築巢引鳳」，配合「一國兩制」的優勢（包括「

ｍａｄｅ ｉｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ」等等），不單只打造了新的創科搖籃，也吸引及匯聚了

人才，未來香港將大量與各國人才相處，並以精英為領導！



＊（八）租金反映需求真相＊



買賣的需求許多時給予人忽悠的感覺，往往到靜市的時候，之前的所謂買賣剛需就消失得無

影無蹤！反而在租務成交中，我們不單止可以看到租賃上的需求，多年來也同時可以看到買賣上

的需求，靜市中不少部分的買家決定不買樓之後其實都會轉為租樓，於是租金就得到鞏固，最後

又間接支持著樓市，近年我們也遇上不少新常態，但往往見到人們都用不適合的牛熊市去評論和

預測樓市，筆者認為參考租務的實況去掌握上車人士購買力的流動是好的方法去掌握市場實況！



＊（九）環球經濟衰退＊



從多國的採購經理指數、通脹和經濟增長率看，環球出現滯脹並走向經濟衰退的機會很大！



中國在此時機「拚經濟」可說是危中取機，投資者掌握當中動力便可以以患為利了！「拚經

濟」包括了通關，通關不單只可以慢性回復曾經失去的大部分零售和旅客數量，而人才的流通，

更加可以創造到新的商業模式！



＊（十）高通脹期來臨＊



來年香港通脹會更有力地上升！這除了是環球趨勢之外，經濟轉趨活躍亦會令通脹提高，而

香港內部大興土木大造基建，亦是通脹上升的原因！



香港政府正成為高通脹和提高工資的最大火車頭！而樓市短期供應仍不足，長遠的造地供應

雖然有所突破，但是，長遠的供應正正要面對未來多年疊加的通脹！樓價長遠上升的趨勢仍然不

改！《祥益地產總裁 汪敦敬》



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