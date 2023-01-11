《神州頭條》財經報章頭版摘要：綜合施策改善優質房企現金流

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



貨幣政策將念好精準有力「四字訣」

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「總量要夠」、「結構要準」、「著力支持擴大內需」??進入２０２３年，人行陸續釋放貨幣

政策施策的新信號。專家預計，２０２３年降準、降息仍有空間，總量與結構性工具將協同發力

，支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。



人行、銀保監綜合施策改善優質房企現金流

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人行、銀保監會１０日聯合召開主要銀行信貸工作座談會。會議提出，要開展「資產激活」、「

負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現

金流。



需求恢復預期改善，企業中長期貸款增勢強勁

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人行１０日發布２０２２年金融統計數據。專家表示，２０２２年全年和２０２２年１２月數據

體現出金融支持經濟力度加大，其中企業中長期貸款增勢強勁，有效需求逐步恢復，也反映出市

場主體對經濟增長的預期逐步改善。





《上海證券報》



人行、銀保監會：信貸投放適度靠前發力

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人行、銀保監會１０日聯合召開主要銀行信貸工作座談會。會議指出，各主要銀行要合理把握信

貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域

、薄弱環節。



央企專業化整合「高歌猛進」

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進入２０２３年，中央企業專業化整合的推進力度明顯加快，１月僅前兩周內就有圍繞新能源運

維、生物質發電、醫療資源的三組專業化整合項目取得關鍵進展，涉及央企１８家。



２０２３年信貸「開門紅」可期

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人行１０日發布的數據顯示，２０２２年社會融資規模增量累計為３２﹒０１萬億元（人民幣．

下同），比去年多６６８９億元；人民幣貸款增加２１﹒３１萬億元，同比多增１﹒３６萬億元

。分析認為，２０２２年金融數據「平穩收官」，２０２３年信貸「開門紅」值得期待。





《證券時報》



中共第二十屆中紀委第二次全體會議公報

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中共第二十屆中紀委第二次全體會議於１月９日至１０日在北京舉行。會議提出，要圍繞落實黨

的二十大戰略部署強化政治監督；推動完善黨的自我革命制度規範體系；有力發揮政治巡視利劍

作用；持續深化落實中央八項規定精神等。



去年人民幣貸款增逾２１萬億

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人行１０日發布的數據顯示，２０２２年全年，人民幣貸款增加２１﹒３１萬億元，同比多增

１﹒３６萬億元；人民幣存款增加２６﹒２６萬億元，同比多增６﹒５９萬億元。專家指出，

２０２２年全年，穩健的貨幣政策靈活適度，流動性維持合理充裕。



看多中國經濟，做多中國資產

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隨著Ａ股２０２３年強勢開局，不少外資機構對中國資產的看法更加樂觀，認為新年行情值得期

待。高盛近日發布報告，將明晟中國指數１２個月目標從７０點上調至８０點，摩根士丹利緊隨

其後，也將明晟中國指數的年底目標上調至８０點。（ｌｃ）

