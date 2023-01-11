【聚焦人幣】人幣中間價貶１４５點子，報６﹒７７５６止步七連漲

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７５６，

較上個交易日跌１４５點子，止步七日連漲，暫時脫離近五個月高位，上個交易日報

６﹒７６１１。

雖然多名聯儲局高層近期重申鷹派立場，但主席鮑威爾周二（１０日）在瑞士央行發表演講

時，卻並沒有明確表態。投資者正等待當地時間周四（１２日）公布的美國上月ＣＰＩ數據，找

尋通脹壓力放緩的進一步證據。隔晚美匯指數小幅上升０﹒２７％，至１０３﹒２８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７７５６ ＋１４５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７４６ ＋１９７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２７３ －２４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６７５ ＋１６﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２３２７ －２８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７１８ ＋９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１７５ ＋１２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０８９３ ＋８０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３４２５ ＋２４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４７４ －１７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５３ －１６﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒２７３２ －３８１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１０９ ＋３６﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒３４００ －１１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

