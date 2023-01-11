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11/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１４５點子，報６﹒７７５６止步七連漲

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７７５６，
較上個交易日跌１４５點子，止步七日連漲，暫時脫離近五個月高位，上個交易日報
６﹒７６１１。
　　雖然多名聯儲局高層近期重申鷹派立場，但主席鮑威爾周二（１０日）在瑞士央行發表演講
時，卻並沒有明確表態。投資者正等待當地時間周四（１２日）公布的美國上月ＣＰＩ數據，找
尋通脹壓力放緩的進一步證據。隔晚美匯指數小幅上升０﹒２７％，至１０３﹒２８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７７５６　＋１４５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７４６　＋１９７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２７３　　－２４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６７５　　＋１６﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２３２７　　－２８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７１８　　　＋９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１７５　＋１２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０８９３　　＋８０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３４２５　　＋２４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４７４　　－１７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４５３　　－１６﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒２７３２　－３８１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１０９　　＋３６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒３４００　　－１１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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