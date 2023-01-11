《鍾之日記》社融差成交縮，Ａ場回升受阻

《鍾之日記》１月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



上月社會融資數據差過預期，滬深股市觀望氣氛濃厚，盡管煤炭、地產股拉漲，保險股亦顯

著反彈，但旅遊餐飲、互聯網、軟件等板塊跌幅顯著，午後跌幅放大，陸股通資金大幅流入亦於

事無補，總結全日滬綜指倒跌０﹒２４％，報３１６１﹒８４點，深成指跌０﹒５９％，創業板

指更跌１﹒１３％。

人民銀行出於農曆新年因素而重啟１４天期逆回購，全日淨投放７１０億元人民幣，結束連

續六日收水。不過股市交投持續收縮，兩市全日成交７４１８億元人民幣，按日減少０﹒７％。

陸股通全日淨流入超過７６億元人民幣。

上月疫情擴散打擊融資需求，據人民銀行統計，去年１２月份社會融資規模增量為１﹒３１

萬億元人民幣，比１１月大減３４﹒１％，亦顯著差過預期。不過同月人民幣貸款增加１﹒４萬

億元人民幣，多於市場預期。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指出，居民端融資需求

偏弱，房地產銷售表現低迷；企業端新增貸款同比繼續保持多增，企業信用擴張明顯，反映國內

紓困、穩增長政策有所體現。社融同比少增，低於近五年同期均值，反映實體經濟融資需求偏弱

一些，主要是債券融資下滑。



＊港股陰晴不定，科技股後勁乏力＊



港股方面，科技股領漲，恒指午後升逾３００點，高見２１６８６後走勢逆轉，原來的升市

功臣阿里及騰訊升幅收窄，恒指一度轉跌，尾市資金流入科技股帶動恒指扳回部分升幅，最終收

報２１４３６，升１０４點或０﹒４９％，主板成交１６５８﹒４７億元。

留意到周黑鴨（０１４５８）因市場傳言指，其２０２３年業績利潤指引１﹒５億至２億元

人民幣，較２０２１年淨利潤的３﹒４２億元人民幣腰斬超過一半，股價一度暴瀉２６％，最終

收跌２３％報４﹒５元。



＊與杭州戰略合作，阿里再創半年高＊



阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲放棄對螞蟻集團的表決權後，阿里與內地政府的關係見

明顯修補。據《浙江日報》報道，杭州市政府昨日和阿里舉行全面深化戰略合作協議簽約活動，

指杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中，市委書記並到螞蟻調研。

早前螞蟻集團發公告指，集團更改股權架構，創辦人馬雲放棄集團的實際控制人，美銀證劵

發表研究報告指，阿里基本面不受螞蟻調整股權結構影響，有關投票權的變化屬大型金融科技公

司正在進行的重組過程的一部分，該過程涉及監管機構監督下的商業模式和定位、組織結構等不

同方面。該行維持對螞蟻集團１１００億美元的估值，其為阿里主要資產價值的一部分，並維持

「買入」評級，予港股目標價１３９港元，而其美股目標價則為１４２美元。

阿里與中央關係回暖，加上連日獲多間大行唱好，觸動股價再向上挑戰，今日漲３﹒１％收

報１１２﹒９元，創近半年新高。其他科網股走勢不一，騰訊（００７００）升３﹒２％七連漲

。美團（０３６９０）則回吐２﹒５％，京東集團（０９６１８）跌１﹒４％。



＊春節煤炭供應緊，煤炭股升幅居前＊



中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發布關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書，

建議業界優先電煤供應，做好應急準備，要及時了解下游用戶需求和庫存狀況，緊密關注市場形

勢變化，積極維護煤炭市場運行秩序，及時響應國家應急保供任務。

能源問題繼續困擾內地當局，煤炭板塊拉漲，兗礦能源（０１１７１）飆９％，中煤能源

（０１８９８）升４﹒８％，神華（０１０８８）升４﹒７％。

此前有傳中國監管層正在討論恢復澳煤進口事宜，或能改善內地能源問題。據內地官媒《環

球時報》引述業內知情人士報道，一些中國公司和貿易商在忙於恢復從澳洲進口煤炭，首批澳洲

煤炭預計將於２月底前運抵中國東南地區的一個港口，該知情人士還表示，中澳雙方企業已簽署

了合同，煤炭進口價格相對合理。





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