【政策風向】人行銀保監：信貸投放適度靠前發力，改善房企負債表

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行、銀保監１０日聯合召開主要銀行信貸工作座談會，

研究部署落實金融支持穩增長有關工作。要求各主要銀行保持對實體經濟的信貸支持力度，加大

金融對國內需求和供給體系的支持，合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結

構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。



＊做好對基建投資、小微企業、科技創新、製造業等重點領域服務＊



會議要求，人民銀行、銀保監、各主要銀行要做好對基建投資、小微企業、科技創新、製造

業、綠色發展等重點領域的金融服務，保持房地產融資平穩有序，推動經濟運行整體好轉，為全

面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供有力的金融支持。要加強跟蹤監測，及時跟進政策

性開發性金融工具配套融資，延續發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，力爭形

成更多實物工作量。



＊改善優質房企資產負債表＊



對於房地產信貸政策，會議明確，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業

向新發展模式平穩過渡。要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃

，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，開展「資產激活」「

負債接續」「權益補充」「預期提升」四項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流

，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。

會議強調，要配合有關部門和地方政府紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，運用好

保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，積極提供配套融資支持，維護住房消費者合

法權益。要落實好１６條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施，用好民營企業債券融資

支持工具（「第二支箭」），保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。要

因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持

，做好新市民、青年人等住房金融服務，推動加快建立「租購併舉」住房制度。（ｅｗ）

