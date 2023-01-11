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11/01/2023 08:59

【通關復常】港澳簽證辦理排長龍，廣州辦證中心預約日期排至月底

　　《經濟通通訊社１１日專訊》１月８日起內地與香港開始免檢疫通關，惟內地９日起才恢復
辦理赴港旅遊簽注，不少人未有簽注未能來港。據內媒報道，昨日（１０日）在廣州市多個出入
境辦證大廳發現，香港簽注機器預約及自助辦證區均排長隊、櫃台辦理現場人氣爆棚，香港簽注
預約界面顯示，部分辦證中心可辦理日期已排到１月３０日。（ｊｔ）
　

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