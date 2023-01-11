【數據解讀】民行：上月債市波動企業債發行減少，累社融較大縮量

《經濟通通訊社１１日專訊》防疫放開後感染高峰來襲，內地去年１２月信貸和社融表現一

強一弱，真實信貸需求仍疲弱，不過在企業中長貸的帶動下，新增人民幣貸款超預期。但社融明

顯弱於預期，理財贖回壓力之下企業債券發行承受較大衝擊。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，１２月新增信貸表現積極，對公中長期貸款仍為重要支撐

。１２月以來，雖然全國各地相繼進入疫情感染的高峰階段，生產和消費依然受到較大擾動，但

在政策發力拉動以及與２０２３年信貸「開門紅」接續下，１２月信貸增量表現較好。

不過，１２月社會融資規模出現較大規模縮量。其中，企業債券融資、政府債券融資是主要

拖累，信託貸款和表內人民幣貸款是主要支撐。受債券市場大幅波動影響，企業債券取消發行較

多。

溫彬認為，２０２３年信貸「開門紅」可期，１月份相對平穩、２月份邊際恢復、３月份有

望出現「信貸脈沖」，全年信貸投放節奏繼續前置。

人民銀行昨日（１０日）公布，２０２２年１２月新增人民幣貸款１﹒４萬億元，環比亦多

增１９００億元或１５﹒７％，高於預期；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒８％，

低於預期。數據還顯示，１２月社會融資規模增量為１﹒３１萬億元，明顯低於預期，按月少增

６７７４億元或３４﹒１％。（ｗｌ）

