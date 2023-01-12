《廣匯論勢－鄭廣復》美國通脹下半年料回落，商品貨幣可續走強

《廣匯論勢》美國勞工部今晚（１２日）公布１２月份消費者物價指數（ＣＰＩ），市場預

期整體ＣＰＩ按年升幅將於７﹒１％放緩至６﹒５％，核心ＣＰＩ按年升幅由６％放緩至

５﹒７％，若然符合預期，市場勢必借勢炒作聯儲局在２月份議息會議將會進一步降低加息幅度

至２５基點。

利率期貨市場對聯儲局的加息預期出現明顯變化，根據ＣＭＥ的Ｆｅｄｗａｔｃｈ的數據，

投資者預期聯儲局２月加息２５基點的機率超過７９％，３月份再加２５基點機率超過６７％，

但預期５月份維持聯邦基金利率目標範圍在４﹒７５至５厘。然而，投資者預期當局將於１１及

１２月各減息２５基點，即預期聯邦基金利率在今年底將會返回４﹒２５至４﹒５厘。



＊三大類佔美消費物價７５％＊



美國ＣＰＩ的組成項目之中，與房屋相關的佔逾４２％，其次是交通運輸，佔逾１８％，第

三是食品及飲料，佔逾１４％，合共佔比接近７５％。三者之中以交通運輸的價格變動與能源價

格變動的正相關性最明顯，然而，能源價格亦影響房屋支出。市場預期美國１２月通脹率回落至

６﹒５％，甚至有分析預期未來將進一步下降。其實，一般投資者亦可憑簡單的數據及計算去推

敲出所有價格或指數的變幅。

全球通脹自２０２０年４月開始攀升，當時更曾出現負油價，紐約即月期油曾低見負４０美

元，即「買」油還可獲得４０美元回贈，這應該可以納入健力士世界紀錄大全！美國通脹率在

２０２０年５月只有０﹒１％，其後隨著油價擺脫負值而亦快速上升，８、９月分別升至

１﹒３％及１﹒４％，之後在全球主要央行為應對新冠疫情而減息兼擴表，進一步推高了通脹，

俄烏戰事又將通脹推向另一個高峰。



＊紐油明顯受制８０美元＊



持續大幅加息及能源價格仍然相對高企下，經濟衰退的憂慮加深，主要經濟體ＰＭＩ皆陷於

收縮水平，歐、美限制其及盟國向俄羅斯進口原油，加上為俄油設定每桶６０美元上限，炒家自

不會與錢鬥氣。紐約期油自去年７月５日跌穿每桶１００美元後，其後的反彈只有三天能收高於

該位，９０及８０美元先後失守，上月底及本月初的反彈亦明顯受制於８０美元。

油價反覆下跌有利降低通脹率，而最近一波的跌浪始於去年６月１４日，而至當天為止的上

升浪則始於２０２１年１２月２日。換言之，受到去年的高基數影響，美國今年１至６月通脹率

傾向持續放緩，但隨著油價自去年６月開始下跌，美國今年下半年通脹率傾向回穩。要留意的是

，通脹變化將逐漸轉向由需求面主導，而非大宗商品價格，故此，經濟衰退與否的影響逐漸增強

，而這同時亦會影響大宗商品價格，今年下半年通脹或會急跌。



＊美匯指數雙頂料試１００＊



世界銀行發布最新全球經濟前景報告，預測今年全球經濟增長放緩至１﹒７％（去年為

２﹒９％），其中美國今年ＧＤＰ增速急降至０﹒５％，歐元區更是無增長，日本則增長１％。

中國經濟增長速度則預期由２０２２年的２﹒７％，加快至今年的４﹒３％及２０２４年的５％

。今年油價料處於每桶８８美元，明年降至８０美元。

美匯指數的調整並未結束，１月６日高見１０５﹒６３後呈單日轉向，並失守１０４，本周

一跌穿１２月中以來的橫行區底部，並屢試１０３支持，目前處於１０３邊緣徘徊。如無意外，

美匯指數將會連續第三周收低於５０周ＳＭＡ（現約１０４﹒６７）。技術上，１０３可視為關

鍵位置，美匯指數在２０１６年１２月及２０２０年３月皆在１０３水平遇到龐大阻力，其形成

大型雙頂，現時阻力變支持，守穩則可望展開短期反彈，惟以目前市場對美國利率走向的預期來

看，１０３很可能再次成為美匯指數的中期阻力位，後市下試１００的可能性較高。



＊美加呈收窄三角形待破＊



相對之下，歐元兌美元應可連續五周收高於５０周ＳＭＡ（現約１﹒０４７２），短期仍以

２０２１年以來跌浪最大幅度之５０％反彈位１﹒０９４２為上升目標，突破則上望６１﹒８％

反彈位約１﹒１２７５。英鎊兌美元則見受制於５０周ＳＭＡ（現約１﹒２２４３），且已曾升

破２０２１年５月以來跌浪最大幅度之５０％反彈位１﹒２３１７，反彈６１﹒８％則可升至

１﹒２７７３。至於美元兌日圓，預期跌至大約１２１﹒４４才回穩，該位與去年高位

１５１﹒９６相差３０５２點子，符合美元兌日圓過往的單邊趨勢市常見波幅。

商品貨幣方面，澳元兌美元於本周一終於突破了近期的０﹒６９００雙頂阻力，雖然周二急

回並呈陰燭收低於０﹒６９００，但無礙其已向上突破的形態，後市有望挑戰０﹒７１４０及

０﹒７３００。紐元兌美元上周五試穿５０日ＳＭＡ（０﹒６２５４）後，即日呈單日轉向急升

至最高０﹒６３６１，翌日高見０﹒６４１３後呈上升旗形整固，短期向上突破的機會更大，後

市暫以０﹒６４８９為上升目標。美元兌加元自去年１２月初以來見受制於１﹒３７００，周線

圖所見則呈收窄三角形，１﹒３３５０頗為重要，失守則料跌至約１﹒２９５０才有支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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