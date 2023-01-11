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11/01/2023 10:49

《股林淘金－林家亨》減價戰況慘烈，蔚小理有排捱

　　《股林淘金》２０２３年１月６日Ｔｅｓｌａ宣布旗下各車款大削價，在三個月內兩次共減
價約達１３％，Ｍｏｄｅｌ　３現售價僅２２萬９０００元。消息宣布後當晚蔚來、小鵬、理想
汽車在美ＡＤＲ股價下跌了４﹒５１％、１５％及９﹒１６％。１月９日港股開市後蔚小理收復
大部分失地，翌日更倒升，但筆者認為蔚、小、理的困境並未解除，因為表面上Ｔｅｓｌａ　
１３％的減幅雖然有影響，但應該威力不會太大，但其實這個想法是想錯了。
　
　　如果細看Ｔｅｓｌａ　Ｍｏｄｅｌ　３自２０１９年以來在中國的售價演變歷史，你便不會
認為Ｔｅｓｌａ的威脅只係小菜一碟了！
　
＊２０１９年１０月份初次推出Ｍｏｄｅｌ　３　時的標售價是＄３５﹒５８萬（人民幣．下同
）；
＊２０１９年１２月份聲稱獲得補貼，減價至３３﹒１萬元；
＊２０２０年１月份聲稱因本土化率提高，再降價至２９﹒９萬元；
＊２０２０年４月份聲稱因為補貼退坡，提價回到３０﹒３５萬元，是年５月份又說獲得部分退
坡之補貼，因而回饋買家，再降價至２７﹒１萬元；
＊２０２０年１０月份因為改用磷酸鐵鋰電池，成本減輕，又降價至２４﹒９萬元；
＊２０２１年１１月份聲稱新的電池續航里程提升，將價格升回２５﹒５６萬元；
＊２０２２年３月１０號聲稱因為電池漲價，所以加到２７﹒９９萬元。但踏入夏季後又有保險
費補貼，變相減低８０００元；
＊２０２２年１０月份筆者估計其銷售量持續下滑，所以便要減價促銷至２６﹒５９萬元。
　
　　在不足三個月後的２０２３年１月６日，筆者估計Ｔｅｓｌａ的庫存量有增加壓力（之前數
星期已經宣布上海超級工廠早上班次的工人需要停產），所以再次劈價減至２２﹒９９萬人民幣

　　所以嚴格來說，現時Ｍｏｄｅｌ　３　的售價比最初２０１９年推出時的售價是足足減了
１２萬５９００元，前後共減了３５﹒３％，這尚未計及現時的續航能力比初推出時是提高了。
所以這個減幅對於本來已是長年虧損的蔚、小、理，可以說是百上加斤。尤其是小鵬汽車
（０９８６８），它最暢銷的的Ｐ７型號與Ｔｅｓｌａ現時ｍｏｄｅｌ　３的價格非常相近，銷
路一定會有影響，但對於理想（０２０１５）及蔚來（０９８６６），由於車款型號及價格都有
一定距離，所以影響應是較少。
　　投資者若想趁１、２月份淡季之時買入汽車股，理想汽車之風險是較小。因為根據２０２２
年１１月份時的業績數據表現，理想汽車的單車虧損是約８萬人民幣，小鵬汽車單車虧損超過
１０萬元，蔚來汽車單車虧損是１３萬元。理想汽車的Ｌ８和Ｌ９型號因為改用了新的供應商，
引擎已經由以往舊的１﹒２公升３汽缸，提升至到１﹒５公升４汽缸，規格上是加強了，而有４
驅的Ｌ７　ＳＵＶ也即將在２月份出籠，所以在上述三隻造車新勢力汽車股中，理想的銷售反彈
是會較容易出現的。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
　　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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