《股林淘金－林家亨》減價戰況慘烈，蔚小理有排捱

《股林淘金》２０２３年１月６日Ｔｅｓｌａ宣布旗下各車款大削價，在三個月內兩次共減

價約達１３％，Ｍｏｄｅｌ ３現售價僅２２萬９０００元。消息宣布後當晚蔚來、小鵬、理想

汽車在美ＡＤＲ股價下跌了４﹒５１％、１５％及９﹒１６％。１月９日港股開市後蔚小理收復

大部分失地，翌日更倒升，但筆者認為蔚、小、理的困境並未解除，因為表面上Ｔｅｓｌａ

１３％的減幅雖然有影響，但應該威力不會太大，但其實這個想法是想錯了。



如果細看Ｔｅｓｌａ Ｍｏｄｅｌ ３自２０１９年以來在中國的售價演變歷史，你便不會

認為Ｔｅｓｌａ的威脅只係小菜一碟了！



＊２０１９年１０月份初次推出Ｍｏｄｅｌ ３ 時的標售價是＄３５﹒５８萬（人民幣．下同

）；

＊２０１９年１２月份聲稱獲得補貼，減價至３３﹒１萬元；

＊２０２０年１月份聲稱因本土化率提高，再降價至２９﹒９萬元；

＊２０２０年４月份聲稱因為補貼退坡，提價回到３０﹒３５萬元，是年５月份又說獲得部分退

坡之補貼，因而回饋買家，再降價至２７﹒１萬元；

＊２０２０年１０月份因為改用磷酸鐵鋰電池，成本減輕，又降價至２４﹒９萬元；

＊２０２１年１１月份聲稱新的電池續航里程提升，將價格升回２５﹒５６萬元；

＊２０２２年３月１０號聲稱因為電池漲價，所以加到２７﹒９９萬元。但踏入夏季後又有保險

費補貼，變相減低８０００元；

＊２０２２年１０月份筆者估計其銷售量持續下滑，所以便要減價促銷至２６﹒５９萬元。



在不足三個月後的２０２３年１月６日，筆者估計Ｔｅｓｌａ的庫存量有增加壓力（之前數

星期已經宣布上海超級工廠早上班次的工人需要停產），所以再次劈價減至２２﹒９９萬人民幣

。

所以嚴格來說，現時Ｍｏｄｅｌ ３ 的售價比最初２０１９年推出時的售價是足足減了

１２萬５９００元，前後共減了３５﹒３％，這尚未計及現時的續航能力比初推出時是提高了。

所以這個減幅對於本來已是長年虧損的蔚、小、理，可以說是百上加斤。尤其是小鵬汽車

（０９８６８），它最暢銷的的Ｐ７型號與Ｔｅｓｌａ現時ｍｏｄｅｌ ３的價格非常相近，銷

路一定會有影響，但對於理想（０２０１５）及蔚來（０９８６６），由於車款型號及價格都有

一定距離，所以影響應是較少。

投資者若想趁１、２月份淡季之時買入汽車股，理想汽車之風險是較小。因為根據２０２２

年１１月份時的業績數據表現，理想汽車的單車虧損是約８萬人民幣，小鵬汽車單車虧損超過

１０萬元，蔚來汽車單車虧損是１３萬元。理想汽車的Ｌ８和Ｌ９型號因為改用了新的供應商，

引擎已經由以往舊的１﹒２公升３汽缸，提升至到１﹒５公升４汽缸，規格上是加強了，而有４

驅的Ｌ７ ＳＵＶ也即將在２月份出籠，所以在上述三隻造車新勢力汽車股中，理想的銷售反彈

是會較容易出現的。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》





＊筆者並無持有上述股份



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