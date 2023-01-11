【上海特寫】疫情放開全民搶藥，「蓮花清瘟」咖啡出世蹭熱度

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》在上海疫情管控措施放鬆後，新冠感染

人數急劇上升，搶藥、囤藥成為了全民抗疫的新風潮，從止痛藥布洛芬到中成藥連花清瘟，甚至

是止瀉藥蒙脫石散都被搶購一空。就在這一藥難求的當下，上海一間咖啡店突發奇想，在咖啡杯

身貼上了「蓮花清瘟咖啡」的標籤，本想蹭一波熱度，不料弄巧成拙，被監管機構立案調查。

青浦區市場監管局１月９日通報，執法人員在日常檢查中發現當地一間咖啡店銷售「蓮花清

瘟咖啡」。其實咖啡裏並沒有真的加入連花清瘟，只是在紙杯上貼了標籤，但店家的行為容易讓

人誤認為該產品是他人商品或者與他人存在特定聯繫，存在一定風險，青浦區市場監管局已對該

咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。

該店的負責人表示，有消費者分享了其他咖啡店貼有「蓮花清瘟咖啡」標籤的圖片給他，並

提議他也這樣進行銷售，他也認為這樣「玩梗」挺有意思，就在網店定制了「蓮花清瘟咖啡」的

貼紙，從２０２２年１２月１９日起開始銷售貼有「蓮花清瘟咖啡」標籤的飲品。該名負責人表

示已經意識到他這樣的銷售行為欠妥當，不會再進行類似的銷售行為。



＊上海警方打擊「殯葬黃牛」＊



和其他許多城市一樣，在疫情放開後，上海各大醫院急診室都塞滿了病人，殯儀館也需排隊

數日才能為屍體辦理火化，進而出現了許多「殯葬黃牛」。據上海警方通報，上海虹口分局早前

在寶興殯儀館周邊開展巡查時，現場抓獲逾２０名「殯葬黃牛」，相關違法人員在沒有殯葬服務

需求和相關證明手續的情況下，通過插隊等方式將殯葬名額販賣給前來辦理業務的市民，售價

１５００至２０００元人民幣不等，擾亂了市民辦理業務的正常秩序。上海警方指，目前上述違

法人員已被依法行政處罰。

與此同時，上海徐匯分局破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，３名犯罪嫌疑人在網上發

布殯葬中介信息，以每單增加５０％以上服務費提供殯葬服務非法牟利。不過，相信隨著上海度

過疫情高峰期，搶藥、搶號等種種問題預計也會逐漸減少。

