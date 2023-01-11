  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 10:20

【上海特寫】疫情放開全民搶藥，「蓮花清瘟」咖啡出世蹭熱度

　　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》在上海疫情管控措施放鬆後，新冠感染
人數急劇上升，搶藥、囤藥成為了全民抗疫的新風潮，從止痛藥布洛芬到中成藥連花清瘟，甚至
是止瀉藥蒙脫石散都被搶購一空。就在這一藥難求的當下，上海一間咖啡店突發奇想，在咖啡杯
身貼上了「蓮花清瘟咖啡」的標籤，本想蹭一波熱度，不料弄巧成拙，被監管機構立案調查。
　　青浦區市場監管局１月９日通報，執法人員在日常檢查中發現當地一間咖啡店銷售「蓮花清
瘟咖啡」。其實咖啡裏並沒有真的加入連花清瘟，只是在紙杯上貼了標籤，但店家的行為容易讓
人誤認為該產品是他人商品或者與他人存在特定聯繫，存在一定風險，青浦區市場監管局已對該
咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。
　　該店的負責人表示，有消費者分享了其他咖啡店貼有「蓮花清瘟咖啡」標籤的圖片給他，並
提議他也這樣進行銷售，他也認為這樣「玩梗」挺有意思，就在網店定制了「蓮花清瘟咖啡」的
貼紙，從２０２２年１２月１９日起開始銷售貼有「蓮花清瘟咖啡」標籤的飲品。該名負責人表
示已經意識到他這樣的銷售行為欠妥當，不會再進行類似的銷售行為。
　
＊上海警方打擊「殯葬黃牛」＊
　
　　和其他許多城市一樣，在疫情放開後，上海各大醫院急診室都塞滿了病人，殯儀館也需排隊
數日才能為屍體辦理火化，進而出現了許多「殯葬黃牛」。據上海警方通報，上海虹口分局早前
在寶興殯儀館周邊開展巡查時，現場抓獲逾２０名「殯葬黃牛」，相關違法人員在沒有殯葬服務
需求和相關證明手續的情況下，通過插隊等方式將殯葬名額販賣給前來辦理業務的市民，售價
１５００至２０００元人民幣不等，擾亂了市民辦理業務的正常秩序。上海警方指，目前上述違
法人員已被依法行政處罰。
　　與此同時，上海徐匯分局破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，３名犯罪嫌疑人在網上發
布殯葬中介信息，以每單增加５０％以上服務費提供殯葬服務非法牟利。不過，相信隨著上海度
過疫情高峰期，搶藥、搶號等種種問題預計也會逐漸減少。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning11/01/2023
熊麗萍：港股調整幅度比預期小　料22000阻力較大
人氣文章財經熱話11/01/2023
【虛幣世界】Coinbase計劃裁員兩成，市場反應積極
人氣文章專訪10/01/2023
【專訪】陶冬：負利率退場　未來勢重來（有片）
人氣文章中國故事10/01/2023
《神州經脈》中國停日韓赴華簽證　滬指止步六連升　人幣終回吐
人氣文章財經熱話10/01/2023
B站中教齊趁市旺配股抽水　獲大行唱好可趁機吸？
人氣文章FOCUS10/01/2023
【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金