【新冠感染】輝瑞確認與華海藥業生產新冠口服藥

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，對於帕克斯洛維德（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）在

２０２２年國家醫保目錄談判中出局，美國藥廠輝瑞回應稱，雖然Ｐａｘｌｏｖｉｄ未能納入國

家醫保目錄，輝瑞仍將一如既往地配合政府和其他相關合作方，確保Ｐａｘｌｏｖｉｄ在中國市

場的充足供應，以持續滿足中國患者的新冠治療需求。本地化生產方面，輝瑞表示目前公司和華

海藥業（滬：６００５２１）正在積極推進Ｐａｘｌｏｖｉｄ地產化項目的各項工作。

華海藥業延續升幅，今早續飆８％，報２５﹒８７元人民幣。



＊輝瑞：北京要求以比中低收入國家更低價格出售Ｐａｘｌｏｖｉｄ＊



國家醫療保障局早前表示，由於Ｐａｘｌｏｖｉｄ報價高，未能通過談判納入醫保目錄。輝

瑞首席執行官（ＣＥＯ）艾伯樂（Ａｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ）在９日的一場討論會中對外披

露，在中國的醫保談判中，北京當局殺價，要求輝瑞公司以比世界大多數中低收入國家更低的價

格出售Ｐａｘｌｏｖｉｄ，由此導致談判破裂。艾伯樂稱，中國是世界上第二大經濟體，我不認

為「應該支付比薩爾瓦多更低的價格」。

目前輝瑞公司對中國醫院的Ｐａｘｌｏｖｉｄ供貨價是每個療程１８９０元人民幣（折

２８０美元），這個價格遠遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的５００美元至７００美元

的採購價。更重要的是，作為緊急抗疫措施，歐美各國的相關採購費用幾乎完全由政府支付，各

國的國民無需自己付費，或只需付極少的費用。

香港醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，非港人確診人士向公立醫院購置新冠口服藥，每個療

程須收費逾６０００港元。（ｊｔ）

