  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2023 10:42

【新冠感染】輝瑞確認與華海藥業生產新冠口服藥

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據外電報道，對於帕克斯洛維德（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）在
２０２２年國家醫保目錄談判中出局，美國藥廠輝瑞回應稱，雖然Ｐａｘｌｏｖｉｄ未能納入國
家醫保目錄，輝瑞仍將一如既往地配合政府和其他相關合作方，確保Ｐａｘｌｏｖｉｄ在中國市
場的充足供應，以持續滿足中國患者的新冠治療需求。本地化生產方面，輝瑞表示目前公司和華
海藥業（滬：６００５２１）正在積極推進Ｐａｘｌｏｖｉｄ地產化項目的各項工作。
　　華海藥業延續升幅，今早續飆８％，報２５﹒８７元人民幣。
　
＊輝瑞：北京要求以比中低收入國家更低價格出售Ｐａｘｌｏｖｉｄ＊
　
　　國家醫療保障局早前表示，由於Ｐａｘｌｏｖｉｄ報價高，未能通過談判納入醫保目錄。輝
瑞首席執行官（ＣＥＯ）艾伯樂（Ａｌｂｅｒｔ　Ｂｏｕｒｌａ）在９日的一場討論會中對外披
露，在中國的醫保談判中，北京當局殺價，要求輝瑞公司以比世界大多數中低收入國家更低的價
格出售Ｐａｘｌｏｖｉｄ，由此導致談判破裂。艾伯樂稱，中國是世界上第二大經濟體，我不認
為「應該支付比薩爾瓦多更低的價格」。
　　目前輝瑞公司對中國醫院的Ｐａｘｌｏｖｉｄ供貨價是每個療程１８９０元人民幣（折
２８０美元），這個價格遠遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的５００美元至７００美元
的採購價。更重要的是，作為緊急抗疫措施，歐美各國的相關採購費用幾乎完全由政府支付，各
國的國民無需自己付費，或只需付極少的費用。
　　香港醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，非港人確診人士向公立醫院購置新冠口服藥，每個療
程須收費逾６０００港元。（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning11/01/2023
熊麗萍：港股調整幅度比預期小　料22000阻力較大
人氣文章財經熱話11/01/2023
【虛幣世界】Coinbase計劃裁員兩成，市場反應積極
人氣文章專訪10/01/2023
【專訪】陶冬：負利率退場　未來勢重來（有片）
人氣文章中國故事10/01/2023
《神州經脈》中國停日韓赴華簽證　滬指止步六連升　人幣終回吐
人氣文章財經熱話10/01/2023
B站中教齊趁市旺配股抽水　獲大行唱好可趁機吸？
人氣文章FOCUS10/01/2023
【FOCUS】快速達峰利弊參半　留意下月焦點數據
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金