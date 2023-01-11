【人行操作】人行重啟１４天逆回購利率持平，單日淨投放７１０億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行的６５０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２％；農曆新年將至，人行重啟１４天期逆回購，涉資２２０億元，

利率持平於２﹒１５％。

公開市場今日有１６０億元逆回購到期，即今日淨投放７１０億元，結束連續六日收水。

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