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11/01/2023 10:49

【數據前瞻】機構料上月ＣＰＩ漲幅反彈至１﹒８％ＰＰＩ跌勢大縮

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局定於明日（１２日）公布去年１２月內地ＣＰＩ及
ＰＰＩ數據。據《路透》綜合逾３０家機構預估中值顯示，儘管豬肉價格回調，但蔬菜價格季節
性上漲，疊加低基數效應，１２月ＣＰＩ同比漲幅料反彈至１﹒８％（１１月ＣＰＩ同比漲
１﹒６％）；同樣，主要受低基數效應影響，當月ＰＰＩ同比降幅大幅縮窄至０﹒１％，為三個
月最小降幅，此前兩個月均為跌１﹒３％。
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，預計食品價格上漲對沖能源價格下跌，核心通脹走平，讀
數回升主要來自於低基數效應。她指出，蔬菜價格季節性上漲，但短期疫情衝擊對餐飲的拖累，
疊加部分養殖場二次育肥出欄和年末集中出欄帶來的供給增加，豬肉零售價下降；非食品方面，
受國際油價調整影響，國內汽油零售價格下跌，服務業受疫情衝擊活躍度明顯降低，短期核心通
脹仍然偏弱。
　　中信證券宏觀經濟首席分析師程強指，疫情防控政策快速調整，感染人數在１２月迅速上升
，判斷對當月核心ＣＰＩ水平構成一定衝擊，但後續核心ＣＰＩ將開啟明顯修復。他並指出，
１２月原油價格繼續下行，預計將對原油鏈相關產業形成較大拖累，不過銅價以及內需定價的黑
色系商品價格均有所上行，或將帶動相關行業價格走強。（ｗｌ）

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