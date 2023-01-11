【新冠感染】醫保局：遺憾輝瑞藥沒進入醫保，參保人用藥選擇豐富

《經濟通通訊社１１日專訊》國家醫保局早前表示，由於輝瑞新冠特效藥帕克斯洛維德

（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）報價過高，未能通過談判納入醫保目錄。這意味著內地民眾將更難以合理

的價格和渠道獲得該款藥物用於治療新冠。對此，醫保局醫藥服務管理司處長黃心宇今日回應表

示，新冠治療用藥一直是該局高度關注的重點，很遺憾Ｐａｘｌｏｖｉｄ沒有成功納入。不過，

就在上周國家醫保局剛剛制定了新冠乙類乙管之後優化治療費用醫療保障政策的通知，其中明確

延續了現有的診療方案內目錄藥品醫保臨時支付的政策，現行支付到今年的３月３１日，在此期

間患者的用藥不會受到什麼影響。

此外，在醫保目錄里，像治療感冒、發燒對症治療的藥品有６００多種，應該說參保人的用

藥選擇比較豐富。國家醫保局也在高度關注新冠治療的研發進展，據了解近期有一些新冠治療的

新藥陸續申報上市，相信隨著上市新藥的增加，患者臨床用藥的選擇和保障能力水平都將得到進

一步的提升。

內地監管早於去年２月已緊急批准Ｐａｘｌｏｖｉｄ在國內使用，此後該藥被臨時納入醫保

體系，最初的醫保支付價格為２３００元人民幣╱盒，此後下調至１８９０元人民幣╱盒。但上

述醫保臨時支付政策將於今年３月底完結，４月起內地民眾需要自費購買該款藥物。（ｗｌ）

