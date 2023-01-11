【ＦＯＣＵＳ】新貸破頂藏隱憂，打開慳囊待大招

【ＦＯＣＵＳ】再下一城，突破２１萬億－－說的是２０２２年刷新紀錄的中國新增人民幣

貸款。可是看真些，同期房貸為主的住戶中長期貸款按年腰斬一半還多，盡顯居民加槓桿需求凋

零。眼見企業中長期貸款大幅放量，但衡量信貸淨增量的信貸脈衝指數，自去年９月階段觸頂以

來一路下行，央媽周二即敦促各主要銀行，「適度靠前發力」，力衝１月開門紅。



＊企業部門建功，居民房貸急縮＊



人民銀行昨日傍晚揭盅２０２２年信貸及社融數據。去年全年，新增人民幣貸款錄

２１﹒３１萬億歷史新高，最大功臣當屬連續三個月放量的企業中長期貸款，１０月、１１月、

１２月分別錄４６２３億、７３６７億、１﹒２萬億，全年累計１１﹒０６萬億，按年飆升近兩

成。

製造業ＰＭＩ連續三個月收縮，何解企業貸款井噴？答案是財政政策發力，包括２０００億

保交樓專項再貸款、２０００億設備更新再貸款、５０００億新增地方專項債額度、７４００億

政策性開放性金融工具（主要用於重大項目資本金）。

不過，相比企業部門聞鷄起舞，居民部門卻仍沉睡。２０２１年內房銷售創下歷史新高的逾

１８萬億，帶動全年居民中長期貸款勁增６﹒０８萬億，惟２０２２年僅增２﹒７５萬億。與之

對應，２０２２年住戶存款暴增１７﹒８４萬億，遠高於２０２１年的９﹒９萬億。



＊信貸脈衝轉弱，Ｍ１Ｍ２剪刀差擴＊



居民從２０２１年的勇加槓桿，到２０２２年捂緊錢包，連同創歷史新低的社融存量增速

（９﹒６％），都顯示消費及實體經濟需求仍低迷。

值得留意的是，儘管中國去年底人民幣貸款餘額按年增１１﹒１％，錄２１３﹒９９萬億元

，但衡量信貸增速快慢的信貸脈衝指數（非金融部門新增信貸╱ＧＤＰ），自去年９月階段觸頂

以來就一路下行，而此指標通常被視作跟全球製造業ＰＭＩ、大宗商品價格、新興市場股市表現

等強烈正相關。

同樣的不祥之兆是１２月Ｍ１與Ｍ２增速剪刀差續擴大至８﹒１個百分點，此流動性「堰塞

湖」反映寬貨幣向寬信用的傳遞仍面臨瓶頸，或預示經濟復甦面臨障礙。

鑑於此，繼至少１８個省市摩拳擦掌擬首季發行逾萬億地方債後，人民銀行昨日敦促各銀行

「精準有力支持國民經濟和社會發展薄弱環節」，「改善優質房企經營性和融資性現金流」。為

有效擴大內需，地產持續「定向降息」之外勢還有大招。

