【大國博弈】中國對美國進口乾玉米酒糟續徵雙反稅，為期五年

《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部今日公布，自明日（１２日）起對原產於美國的進

口乾玉米酒糟繼續徵收反傾銷、反補貼稅，實施期限為五年。商務部網站刊登公告稱，如果終止

反傾銷、反補貼措施，原產於美國的進口乾玉米酒糟的補貼可能繼續或再度發生，對中國乾玉米

酒糟產業造成的損害可能繼續或再度發生。

乾玉米酒糟，又稱乾穀物酒糟、乾酒精糟。主要用於動物飼料原料，與其他營養成分進行配

方，用於家禽、家畜、水產品及特種動物等的飼養。（ｗｌ）

