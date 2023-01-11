《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部今日公布，自明日（１２日）起對原產於美國的進
口乾玉米酒糟繼續徵收反傾銷、反補貼稅，實施期限為五年。商務部網站刊登公告稱，如果終止
反傾銷、反補貼措施，原產於美國的進口乾玉米酒糟的補貼可能繼續或再度發生，對中國乾玉米
酒糟產業造成的損害可能繼續或再度發生。
乾玉米酒糟，又稱乾穀物酒糟、乾酒精糟。主要用於動物飼料原料，與其他營養成分進行配
方，用於家禽、家畜、水產品及特種動物等的飼養。（ｗｌ）
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11/01/2023 17:19
【大國博弈】中國對美國進口乾玉米酒糟續徵雙反稅，為期五年
《經濟通通訊社１１日專訊》中國商務部今日公布，自明日（１２日）起對原產於美國的進
口乾玉米酒糟繼續徵收反傾銷、反補貼稅，實施期限為五年。商務部網站刊登公告稱，如果終止
反傾銷、反補貼措施，原產於美國的進口乾玉米酒糟的補貼可能繼續或再度發生，對中國乾玉米
酒糟產業造成的損害可能繼續或再度發生。
乾玉米酒糟，又稱乾穀物酒糟、乾酒精糟。主要用於動物飼料原料，與其他營養成分進行配
方，用於家禽、家畜、水產品及特種動物等的飼養。（ｗｌ）
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