【債務風險】標普：去年中國城投境外發債創新高，放大該行業風險

《經濟通通訊社１１日專訊》標普全球評級最新表示，全球利率上升背景下，中國地方政府

融資平台（城投）２０２２年美元債發行量達到３９５億美元創新高；弱資質城投在境內缺乏更

好的融資方案，被迫發行高息境外債券，同時放大了該行業的整體風險。標普評級信用分析師吳

玥昊指出，弱資質城投被迫支付最高的價格，這將進一步削弱該行業的信用質量。如果監管機構

嚴厲打擊跨境借貸，實力較弱的企業面臨的違約風險將可能更高。

報告顯示，２０２２年，中國城投企業發行了創紀錄的３９５億美元跨境債券，其中很大一

部分是由於２０１９年美元債發行高峰期之後的再融資，債券償還之後的淨發行量仍為６５億美

元。報告稱，境外融資是在全球貨幣成本飆升之後開始逐漸增加的，這使得境外融資的平均成本

高於境內融資。



＊城投產生現金流能力較弱，違約風險續升＊



報告還指出，許多城投一直以來投資公益性項目以及利潤微薄的基建項目，導致其產生現金

流的能力較弱。許多城投無法完全使用其經營性現金流來償還利息；中國艱難的宏觀環境也增加

了該行業的負擔。吳玥昊補充稱，大部分新增跨境債券發行是由最近一輪對城投融資的監管限制

推動的，從而控制城投的「隱性債務」，或是地方政府的預算外債務。

到目前為止，儘管出現了一些險情或逾期後及時完成支付，但仍沒有城投在債券市場發生違

約。然而，違約風險將繼續上升。「但只要出現一家城投違約，該記錄將會被打破。」據《路透

》此前分析稱，２０２２年信用債市場違約分布主要集中於房地產行業，但實質性違約債券規模

大幅減少，多為展期。展望２０２３年，地產周期能否企穩回升則是帶動整體信用擴張的關鍵要

素。（ｗｌ）

