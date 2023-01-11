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即市新聞

11/01/2023 09:12

《投資智慧－鄧聲興》陽光保險（６９６３）未來具備較大發展空間

　　《投資智慧》去年１１月以來，低迷已久的保險板塊回暖趨勢明顯。與此同時，多家機構近
期發布的研究報告顯示，近年來壓制保險行業估值的因素正在逐步緩解，負債端和資產端都有望
在２０２３年迎來修復，基本面的好轉也將帶動優質險企股價回溫，陽光保險（０６９６３）作
為中國快速成長的中生代險企，可積極布局。
　
　　陽光保險是一家創業驅動型公司，非常重視和鼓勵創新，從政策、機制、資源保障上予以大
力支持，在產品創新、模式創新和服務創新等方面取得了良好的成效，幫助公司贏得市場先機，
促進了價值提升。
　
　　「紅黃藍」盈利模式是陽光保險創新機制的典型代表，幫助公司實現規模和效益並舉的擴張
。數據顯示，截至２０２２年６月，陽光保險的業務布局已經１００％覆蓋了中國大陸的所有省
市自治區和６０％以上的地區，擁有６﹒２萬名壽險代理人和４﹒４萬名產險代理人，２０８３
家ＥＡ門店，服務了約３１５０萬名個人客戶，８０萬的團體客戶。
　
　　與此同時，陽光保險始終聚焦主業，產壽險均衡發展，且壽險、產險、資管三家子公司在各
自領域均表現優異，成功打造健康的盈利能力，為公司創造價值利潤。數據顯示，陽光保險
２０２２年上半年營業收入為６９４億元，同比增長１３﹒１％。２０１９年至２０２１年，該
公司歸母淨利潤的年複合增長率達到了７﹒６％，超過可比上市公司平均增速約１６個百分點。
　
　　在業務結構方面，２０２１年陽光壽險的總保險保費收入為６０８億，產險的總保險保費收
入為４０９億，壽險、產險的業務比例大約是６：４，形成了一個比較良性且均衡的業務格局。
全面均衡的業務發展，為陽光保險的穩健經營和抵抗風險能力提供有力支撐。
　
　　總體而言，陽光保險堅守主業經營，堅持價值發展，業績逐步增長，且高度市場化，始終保
持在同業公司之中發展的前列，具有很明顯的獨特性和不可替代性，未來具備較大發展空間，值
得長期布局。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
＊筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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