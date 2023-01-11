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即市新聞

11/01/2023 10:06

《樓市亮話－湯文亮》成交量上升，樓價有很大機會上升

　　《樓市亮話》有不少評論員都能準確預測去年樓市會下跌，他們再接再厲，預測今年樓市會
繼續下跌多１５％，就算連指數公司負責人都話樓市下跌已成定局，到農曆新年的時候，指數大
約會跌多１０％，大約去到１４４點，不是我講大話，而是有真憑實據，但是他們忽略了兩件事
，就是成交量太低，大約只有正常的４成，而成交樓宇的質素太差，如果成交量上升，樓市就會
反彈，而且反彈的速度驚人，甚至與成交量掛勾，如果成交愈多，樓價升幅則會愈大。
　　
　　不過，有一些事要急也急不來，如果不與國內通關，單靠港人的購買力，即使撤銷所有針對
港人的辣招，效果仍然有限，但如果通關，成交量一定會大升，就算在未通關之前，樓價已經上
升，理由是他們知道在通關之後，樓價一定會大升，正是執輸行頭，慘過敗家，如果要買樓，點
解唔早一些買，要等到樓價升了之後才買，所以，未開關成交量已經大升。
　　
　　我對物業代理講，你們唱淡樓市都冇用，或者是得不償失，贏一輸二的遊戲，的確可以嚇到
一些債務甚高的業主賣樓，不過，那些業主可能不用嚇都要賣樓，但就會嚇到打算買樓的人唔敢
買，或者等樓市再下跌到某一個程度才買，到最後，就算有人夠膽買樓，銀行亦不敢借錢俾人買
樓，在贏一輸二之下，樓市成交量只得正常４成並不出奇，不過，打算買樓的人始終都會買樓，
尤其是他們知道有大多國內人士來港與他們爭買樓。
　
　　現在還有一個有利因素，就是即使成交量多了，但成交樓宇的質素仍然很差，代表持有優質
物業的業主仍然未打算出售他們的物業，到大家見到有一些優質物業成交，這代表樓市已經升了
不少，持有優質物業的業主亦心動賣樓，到那時候樓市升勢亦告一段落，樓市走勢大致會橫行一
段時間，樓市升跌就要睇當時形勢。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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