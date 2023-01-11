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11/01/2023 09:08

【國安立法】香港政府強烈反對外國政府干預黎智英案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》英國廣播公司報道，壹傳媒創辦人黎智英的律師團隊已去信英
國首相辛偉誠要求緊急會面，商討如何令黎智英獲釋，而英國外交部官員曾與團隊會面。香港政
府強烈反對外國政府就黎智英司法案件的干預，以及對特區政府的不實指控和批評。
　
＊港府譴責律師團隊企圖干預香港司法獨立＊
　
　　港府發言人表示，反對及譴責有關的律師團隊及英國政府企圖破壞香港法治及干預司法獨立
，嚴正敦促有關方面立刻停止干預香港特區內部事務。發言人強調，香港是法治社會，一直秉持
有法必依、違法必究的原則。香港特區律政司主管刑事檢控工作，不受任何干涉；並嚴謹和客觀
地按照《檢控守則》以證據和適用法律就每宗案件作出獨立的檢控決定。至於刑事罪行的被告人
，在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，均會由享有獨立審判權的司法機關進行公平審訊

　
＊英方：已為黎提供支持＊
　
　　英國廣播公司引述黎智英的海外律師團隊致辛偉誠信中提到，黎智英早前欺詐罪成，美國政
府有發聲明譴責，但英府卻沒有發正式聲明。報道又指，他在英國的律師團隊此前已要求與兩任
外交大臣會面，但分別被拒絕和不獲回覆，本月初英國政府終於同意團隊與外交部一名國務大臣
會面。
　　《路透社》引述英國首相府發言人稱，負責亞洲事務的英國外交發展部國務大臣卓雅敏，周
二曾與黎智英的法律團隊會面；又指英國外交部已為黎智英提供了一段時間的支持，英方會繼續
支持人權、自由和法治。（ｃｌ）（ｚｚ）
　
　

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